Skybrud rammer Fyn: Flere byger på programmet torsdag

Kraftige regn- og tordenbyger er igen opstået over Danmark i løbet af eftermiddagen, og der er registreret mindst to skybrud.

Det første var et relativt kraftigt et af slagsen, hvor man fik 27,3 millimeter regn på en halv time, og heraf faldt de 22,8 på blot 10 minutter.

Den officielle nedbørsmåler i Store Jyndevad i Sønderjylland tog imod de ganske store regnmængder, og netop den sydlige og vestlige del af Jylland er mest udsat sammen med Fyn.

Dernæst kom Borris i Vestjylland med 19,3 millimeter på en halv time.

Bygerne kommer på bagsiden af stort regnvejr - og i morgen kan det ske igen

Bygerne er opstået i kølvandet på et omfattende regnområde, som fra tirsdag eftermiddag og frem til onsdag middag har givet op mod 100 millimeter regn på de mest udsatte steder og 30 til 40 millimeter i et stort strøg hen over Danmark fra Nordvestjylland og hen over Østjylland til Sjælland.

Natten til onsdag og onsdag morgen fik Sønderjylland kun beskedne regnmængder, men i løbet af onsdag eftermiddag voksede nye byger hastigt op i en lun og fugtig luft bag det første regnvejr.

Bygerne dannede en markant linje af tordenbyger fra Vestjylland og ned gennem Sønderjylland til grænsen, mens andre mere isolerede byger opstod over blandt andet Midtjylland og på Fyn.

På mindre end en halv time blev mange af bygerne dannet, så udviklingen har nærmest været eksplosiv. Man har sandsynligvis kunnet se skyerne vokse sig høje, hvis man har været på afstand af dem.

Luften over hele den sydvestlige del af landet er ustabil. Derfor er der varsel for skybrud med torden frem til først og midt på aftenen. Foto: TV 2 Vejret

Frem til midt på aftenen er der fortsat risiko for skybrud og torden i det vestlige, centrale og østlige Jylland samt Fyn, mens det efterhånden stilner af i Sønderjylland.

Bygerne mister dog pusten i løbet af aftenen, når solen går på hæld og temperaturen falder.

Torsdag kan der på ny opstå kraftige byger med risiko for skybrud i det sydlige Jylland.