Husejer vågnede af larmen, da tørken fik hjemmet til at slå revner

Den tørreste sommer siden 1872 har konsekvenser for både dyr og mennesker. De næste dage fortsætter varmen.

At sommeren har været både lang, varm og tør er ikke nogen nyhed. Men at den medfølgende tørke efterhånden begynder at kunne mærkes på andet end lysten til rosévin, sodavandsis og kolde dukkerter, er en helt anden sag.

TV 2 har været en tur rundt i det danske ferieland for at se på de knastørre konsekvenser af en sommer, der målt i registrerede sommerdage - der har allerede været 43 - og fraværet af regn, ikke er set magen siden 1872 - eller 146 somre.

Det har ført til rekordtørke i Danmark, som DMI's tørkeindeks også tydeligt viser:

- Det er meget lang fastlåst situation, det her, hvor vi bare har varmen kørende i samme rille, siger seniorklimatolog John Cappelen fra DMI til TV 2.

Tørken i Danmark slår alle rekorder. Sommer 2018 er den tørreste siden 1872. Foto: DMI

Mange steder har tørken sat sine spor. Og det er ikke bare landmændene, der bekymrer sig over, at en mager høst ser ud til at koste dyrt i kroner og ører.

Hus slår sprækker

Hos Niels Jørgensen i Asperup på Fyn, har fundament i hans og familiens hus slået store revner på grund af den manglende nedbør.

- Det skyldes, at vi bor på såkaldt lillebæltsler, der ikke har det særligt godt med at tørre ud, forklarer Niels Jørgensen.

Forleden nat vågnede den fynske smed ved en voldsom lyd, men først næste morgen stod det klart, at murstensvillaen havde fået revner i fundament og på vægge indvendigt, hvor et gab på mere end en centimeter vidner om de kræfter, der har været på spil.

Husejeren forsøger nu at vande jorden under sit hus for at modstå udtørringen.

Rådden lugt i København

Mange steder er der dog vandingsforbud, så tørken kan aflæses. Ikke bare på gulnede græsplæner, men også på bærbuske og køkkenhaver, hvor udbyttet er svundet ind i takt med regnens udebliven.

Mere markant er det dog, at søer og vandhuller gisper efter liv. Eller måske helt forsvinder.

I København fordamper der dagligt 90.000 liter fra søerne i byens midte. Og det sætter sine duftspor, når grønalgerne skvulper rundt på lavt og dovent vand.

- Her lugter rigtigt grimt. Råddent, siger musiklærer Cecilie Dræger til TV2.

Flere steder forsvinder mindre vandhuller helt, fordi vandet fordamper og grundvandstanden ikke har noget at byde ind med.

- Det betyder, at nogle søer og vandhuller vil blive "nulstillet", siger naturvejleder Jens Aagaard og forklarer, at fiskehejrer har haft en fest, hvor de overlevende fisk har været samlet i de sidste pytter.

- Der er vandinsekter, som kan komme på vingerne og nå at flygte til andre steder, inden det hele tørrer ud. Men ellers er det et spørgsmål om, at livet skal vende tilbage, fordi der ligger æg og venter på at klækkes, når vandet kommer tilbage, forklarer Jens Aagaard.

Mere varme - og regn - på vej

Nogen stor forandring er der ikke i sigte. Men der kommer vand, lyder prognosen.

Ifølge TV 2 Vejret vil den nye uge starte med varmt og solrigt sommervejr, der lader mandagen blive en sommerdag med temperaturer, der flere steder vil kunne nå op mellem 25 og 27 graders varme, og lokalt kan det blive lidt varmere.

Fra midt på ugen og fremad er der dog mulighed for både torden og lokale byger mange steder.