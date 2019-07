Huspriserne på Ærø og Langeland stiger markant

Det seneste år er boligpriserne generelt steget over hele landet, men for at finde de største prisstigninger skal man lede uden for de store byer.

Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks over husprisernes udvikling fra juni 2018 til juni 2019.

Heraf kan man læse, at salgspriserne for villa og rækkehuse gennemsnitligt er steget 2,5 procent i hele landet.

I alle fem regioner er prisudviklingen positiv. Største regionale stigning er sket i Region Sjælland, hvor priserne i juni ligger fire procent over sidste års niveau, mens priserne kun er steget ganske lidt i Nordjylland.

På kommunalt niveau finder man de største prisstigninger i Ærø, Langeland, Guldborgssund, Stevns og Nyborg kommune.

Stor stigning overrasker på Ærø

Ifølge boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden Birgit Daetz kan man måle aktiviteten på boligmarkedet på mange parametre, men salgspriserne er den primære indikator for, hvor godt det går.

- Lige præcis derfor er den positive prisudvikling på markedet for villaer og rækkehuse i områder, hvor niveauet har været lavt, et signal om, at hele markedet nyder godt af den lave rente og det økonomiske opsving, siger Birgit Daetz i en pressemeddelelse fra Boligsiden.

I Ærø Kommune er salgspriserne steget 29,4 procent. Det er den højeste stigning blandt alle kommuner, og det overrasker en ejendomsmægler på øen, at tallet er så højt.

- Jeg tror, det handler meget om at slippe væk fra stress og storbyjag. Det er oftest de helt nye familier eller dem, der måske har voksne børn på øen, som vi ser som tilflyttere her, siger Steffen Høj, ejendomsmægler ved Øbolig på Ærø, til TV 2.

Unge køber nye huse

Efter Ærø ligger Langeland nummer to med en stigning på 17,8 procent, og derefter kommer Guldborgsund på Lolland-Falster med 12,4 procent.

En lokal ejendomsmægler fortæller, at både nye børnefamilier, der vil væk fra storbyens jag, og pensionister køber huse i kommunen.

- Specielt blandt de unge ser vi, at de køber forholdsvis nye huse frem for dem, der skal sættes en del i stand. Det er måske, fordi der ikke er så mange længere, der har hænderne skruet ordentligt på til sådan et håndværkertilbud, siger indehaver af Realmæglerne Nykøbing-Falster Jakob Thomas Nielsen.

Selvom det går godt for huspriserne i Guldborgsund, så smitter det ikke af på nabokommunen Lolland. Der er priserne faldet med 13,8 procent i forhold til sidste års niveau. Det er det største fald i hele landet.

Et hus i Danmark koster i gennemsnit 14.316 kroner per kvadratmeter.

Prisudviklingen på ejerlejligheder er på landsplan rundt regnet status quo sammenlignet med samme tid sidste år.