Kommune slår til mod kolonihavehuse - de er for store, de skal væk

Kolonihavefolk er nogle friske folk, der er initiativrige, lyder en af forklaringerne på de store kolonihavehuse.

95 kolonihaveejere i Odense har fået et brev fra kommunen om, at deres kolonihavehuse er for store i forhold til, hvad der er lovligt. Derfor skal de enten rives ned eller reduceres i størrelse inden den 1. juli i år.

Odense Kommune skærpede kursen over for de forvoksede kolonihavehuse tilbage i 2015, og nu falder hammeren for dem, der har bygget større, end reglerne tillader.

Vi kan se, at cirka en tredjedel af kolonihaveforeningerne i Odense Kommune har udviklet sig fra at være små haver med havebrug og mindre huse til mere parcelhus-lignende områder, hvor man bor hele året, siger Anja Skovslund Henriksen, der er funktionsleder i Odense Kommune, til TV 2.

- De parcelhusområder har vi nok af i kommunen, så vi vil gerne fastholde, at vi har nogle kolonihaveområder, hvor der er plads til natur og rekreativ udfoldelse. Så det er det, der er målet at fastholde.

Kolonihaveforbundet kender til mange steder i landet, hvor byggeriet overstiger det lovlige.

Kolonihavefolk er nogle friske folk, der er initiativrige. Så kan det godt være, at de engang imellem går over stregen Preben Jacobsen, Kolonihaveforbundets formand

- Det er et problem, når man går ud og bygger mere, end man må. Det er set rigtig, rigtig mange steder. Men en del af det, der er bygget for stort, er jo blevet lovliggjort igennem de ændringer, der har været i byggekvoterne rundt omkring, hvor man har fået lov til at bygge noget mere, siger Kolonihaveforbundets formand, Preben Jacobsen.

- Så det havde set værre ud i Odense, hvis man ikke havde lavet en lokalplan, hvor man ændrede byggekvoten fra 10 til 15. Da gjorde man de ulovlige 20 kvadratmeter lovlige.

Hvorfor sker det her?

- Kolonihavefolk er nogle friske folk, der er initiativrige. Så kan det godt være, at de engang imellem går over stregen, siger Preben Jacobsen.

Kommunen har retten på sin side

Han understreger, at kommunen – i det her tilfælde Odense – er i sin gode ret til at slå ned på de store kolonihavehuse.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at bløde op og forhandle nogle aftaler på plads. Noget er også faldet på plads undervejs, men nu står vi med det sidste, og det er så det, at kommunen her går ud med et påbud om, at der skal gøres noget. Det er ikke hele huse, der skal rives ned. Det er måske et halvtag, et udhus eller en terrasse, der på forunderlig vis er vokset frem, lyder det fra Kolonihaveforbundets formand.

Bestyrelsen i den enkelte haveforening har ret til at opsige en haveejer, der ikke følger reglerne, men det er ikke altid, det sker, da det kræver, at de frivillige bestyrelsesmedlemmer skal tage kampen med deres egne naboer.

Hvis bestyrelserne i haveforeningerne ikke kan, tør eller vil smide folk ud, er der overordnet set to muligheder. Det siger Anja Skovslund Henriksen til Fyens Stiftstidende:

- Den ene mulighed er, at Odense Havelodsselskab anlægger en retssag, hvis nogen af de pågældende haveejere nægter at følge kravet om lovliggørelse. Det er undersøgt, om vi som kommune kan gå ind og bistå havelodsselskabet økonomisk med at føre et antal prøvesager ved retten, og vurderingen er, at det kan vi godt. Så det er vi klar til, hvis det bliver nødvendigt. Men det er selvfølgelig en besværlig og langstrakt proces, som kan vare år.

- Den anden mulighed er, hvis det viser sig nødvendigt, at Odense Kommune opsiger lejeaftalen med Odense Havelodselskab og finder en helt anden konstruktion for udlejning af kolonihaver i Odense. Det kunne for eksempel være, at havelodderne fremover blev lejet direkte hos Odense Kommune, men det er ikke en mulighed, vi har kigget nærmere på endnu. Hvad end der fremadrettet vil ske, vil den lokale forankring i en forening være et vigtigt element, som der skal værnes om.

