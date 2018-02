På besøg i somalisk kvindeforening i Vollsmose: Ikke én er i arbejde

Iman Hassan har boet i Vollsmose i 19 år. Hun har efter eget udsagn haft lønnet arbejde i alt i ét år og er lige nu på kontanthjælp.

En torsdag aften i Vollsmose i Odense. Vi har fået lov til at komme på besøg i den somaliske kvindeforening Sahan, der har vundet flere priser for sit forebyggende arbejde blandt unge i Vollsmose.

Denne aften er kvinderne samlet til et oplæg fra en advokat fra Aarhus, der har specialiseret sig i somaliske klienter.

Hvor mange af jer taler dansk?

Inden oplægget har vi fået lov til at stille et par spørgsmål ud i salen.

Jeg spørger forsamlingen, der på det tidspunkt består af 11 somaliske kvinder, hvor mange af dem, der kan tale dansk.

Ingen rækker hånden op. I stedet er der en af dem, der henter en tolk i et tilstødende lokale.

Hvor mange har et lønnet arbejde?

Jeg spørger bagefter forsamlingen, hvor mange der er i lønnet arbejde. Igen er der ikke nogen, der rækker hånden op.

De svarer på somalisk, og tolken oversætter.

- Nogle venter på arbejde, nogle er uden arbejde, nogle er førtidspensionister.

Ifølge udgivelsen 'Indvandrere i Danmark' udgivet af Danmarks Statistik i november, så er somaliske kvinder nogle af dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

Ifølge den landsdækkende statistik, så er syv ud af 10 af de 30-59-årige somaliske kvinder på overførselsindkomst. Det samme gør sig gældende blandt kvinder fra Syrien, Libanon og Irak.

Sproget er et problem

Advokaten, der er på besøg, fortæller, at cirka 80 procent af de klienter, han har, oprindeligt er fra Somalia. Ifølge ham er der særligt én grund til, at mange af dem ikke er i arbejde.

- Jeg tror, problemet bunder i, at mange somaliske kvinder ikke kan sproget. Det er klart, når man ikke kan sproget, så kan man ikke sende en ansøgning, man kan ikke komme til en samtale og fortælle, hvad man duer til, siger advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

18 år uden arbejde

En af de tilstedeværende somaliske kvinder vil gerne tale med os. Hun hedder Iman Hassan og har boet i Vollsmose i 19 år,. Hun har gennemført et kursus på en sprogskole og har efter eget udsagn været i en række beskæftigelsespraktikker, men uden det har ført til job. Hun siger, at hun i ét år har haft arbejde i en børnehave. Hun kan stort set ikke tale dansk.

Hvorfor har du ikke lært bedre dansk?

- Børnene taler dansk i hjemmet. Jeg kan kun forstå det, men jeg har svært ved at tale det, svarer hun på somalisk.

Sproget er ingen forhindring

Iman Hassan mener selv, at hun sagtens kan arbejde, selvom hun ikke kan sproget. Det samme mener de øvrige kvinder, der er tilstede. De siger, at de kan arbejde med rengøring, passe børn, hjælpe til i skolen. Sproget er ikke en forhindring, ifølge dem.

Jeg spørger Iman Hassan, hvorfor hun ikke har arbejde.

- Det er svært at få job. Der kræves kvalifikationer, når man søger arbejde. Der er mange ting, der gør det svært at få et job. Blandt andet tørklædet, siger Iman Hassan gennem tolken.

Manglende krav

Koncernchef i beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Kvolsgaard, er ikke fornøjet med at se de optagelser, som vi har lavet fra kvindeklubben i Vollsmose.

- Det er meget tankevækkende at se, og jeg synes også, det er meget bedrøveligt at se, at der er så mange borgere, der er så langt væk fra arbejdsmarkedet og har været det i så lang tid.

Har I været gode nok til at stille krav til sådan en som Iman Hassan?

- Det tror jeg da ikke, vi har. For så havde hun jo nok lært at tale bedre dansk, så det synes jeg ikke, vi har, siger Susanne Kvolsgaard, der dog ikke mener, at sproget forhindrer kvinderne i at komme på arbejdsmarkedet.

- Det gør det selvfølgelig nemmere, hvis man kan sproget, men altså vi ser det ikke som en barriere, at man ikke kan tale dansk. Fordi så må man ud på en arbejdsplads, og så må man meget hurtigt lære de arbejdsmæssige ord og begreber, som man skal bruge, og så lærer man det jo i konteksten, siger Susanne Kvolsgaard.

Afventer arbejde

Hos kvindeforeningen Sahan i Vollsmose fortæller Iman Hassan, at hun har prøvet at få et job, og hun - særligt efter hendes syv børn er blevet større - er klar til at komme i arbejde.

Hvad har du gjort for at få et arbejde?

- Jeg prøver at lede efter det på computeren, og har snakket med venner og netværk, fortæller hun.

Derudover fortæller hun, at hun har talt med en kommunal sagsbehandler om det, og at de har lovet at hjælpe hende med at lede efter et job.

- Jeg afventer, indtil det lykkes at få et job, siger Iman Hassan.