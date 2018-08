Rørt Høgh takker for hyldest og kalder sin situation for 'alvorlig'

Den tidligere OB- og landsholdsmålmand Lars Høgh, der er syg af kræft, takker for den støtte, han har modtaget. En støtte, der er hårdt brugt for.

Fredag kom det frem, at fodboldikonet Lars Høgh er blevet ramt af kræft. Søndag valgte OB's fans derfor at hylde deres tidligere målmand med klapsalver, sang og bannere under Superliga-kampen mod FC Midtjylland.

'Vi kæmper kamp 818 med dig. Denne redder du også, Høgh," stod der med sort skrift på to blå, aflange bannere, efter målmanden nåede at repræsentere den fynske klub 817 gange over 23 år.

Bannerne blev assisteret med klapsalver, da uret på måltavlen rundede 8:17. En gestus, der også blev bemærket hos hovedpersonen selv. Dagen derpå kan formanden for fanklubben 'De Stribede' således fortælle, at han er blevet ringet op af Lars Høgh:

- Han ville gerne takke alle for den fine gestus, han fik til kampen i går mod FC Midtyjlland. Både bannere og klapsalver rørte ham dybt og har en kæmpe betydning for ham. Han fortalte yderligere, at situationen omkring sygdommen er alvorlig, så han har brug for al den støtte, han kan få.

- Han sluttede samtalen af med igen at fortælle, hvilken stor betydning det har, at der bliver tænkt på ham her i Odense, skriver formanden Brian Larsen i et opslag på 'De Stribedes' Facebook-side.

Over for TV 2 SPORT uddyber Brian Larsen, at Lars Høgh selv ringede uopfordret til ham, fordi han ville udtrykke sin anerkendelse. Samtidig er det efter aftale med Høgh selv, at opslaget på Facebook er lavet, ligesom det er Høghs egne ord, der er citeret.

- Situationen rører os selvfølgelig, og han er en klublegende med stor betydning for alle OB's fans. Det er så flot, at Lars Høgh ringer for at sige tak midt i denne svære situation. Samtidig viser det, hvor stort et hjerte, han har, og at han ikke har glemt os, uddyber formand Brian Larsen.

Han fortæller desuden, at idéen til bannerne opstod blandt OB's uofficielle fans, hvorefter 'De Stribede' fandt det helt naturligt at gå ind og bakke op og være med til at stå for det.

Varme tanker Lars Høghs vej fredag

Lars Høgh har efter sin karriere delt ud af sin store rutine i kunsten at forhindre netmaskerne i at blafre. Dette både på klub- og landsholdsplan. Fra 2012 til 2016 var han målmandstræner for sin barndomsklub, inden han skiftede til Brøndby. Parallelt med den tjans er han i samme funktion tilknyttet det danske landshold.

Begge poster drosler han ned fra, mens han er i behandling, lyder det. Umiddelbart efter det blev klart for offentligheden, hvad der har ramt Høgh, blev der sendt varme tanker hans vej.

- Vi sender vores bedste hilsner til Lars og hans familie i en svær tid. Vi glæder os til at se ham tilbage i lejren, når han er klar igen, sagde landstræner Åge Hareide fredag.

- Alle i Brøndby IF er berørte af den svære situation, som Lars og hans familie er igennem, og vi håber alle, at Lars kommer godt igennem denne svære periode, siger sportsdirektør i Brøndby IF, Troels Bech.

Lars Høgh meddelte fredag, at han ikke selv ønsker at udtale sig om sygdommen og samtidig beder om ro omkring sin behandling og sin familie.