Svindelmistænkt hev Skatteministeriet i retten - oplyste hun havde fire biler

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er mistænkt for at have svindlet for 111 millioner kroner, kører en sag mod Skatteministeriet.

Det skriver DR Nyheder, der har fået historien bekræftet fra flere kilder. Blandt andet fra Retten I Glostrup, hvor sagen venter på at blive behandlet.

Den 64-årige svindelmistænkte hev i maj Skatteministeriet i retten, fordi hun havde tabt en sag ved Landsskatteretten, hvor hun var blevet pålagt at betale knap 200.000 kroner i ekstra registreringsafgift for en hestecamper.

Over for TV 2 bekræfter Anna Britta Troelsgaard Nielsens skatteadvokat, Christian Falk Hansen, at hans klient har stævnet Skatteministeriet. Mere kan han ikke sige. Men sagen har ikke noget at gøre med den verserende sag, hvori hun er efterlyst.

Privat eller erhverv

Stævningen af Skatteministeriet handler om, hvorvidt en hestecamper, der tilhørte Anna Britta Troelsgaard Nielsen, blev brugt til erhvervsformål, eller om den skulle være blevet omregistreret til privatkørsel.

Ifølge DR Nyheder begyndte historien i 2015, da to personer, som kendte hende fra hestemiljøet, blev stoppet i køretøjet. Da havde den gule plader på.

Skattevæsnet mente, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen ikke havde nogen virksomhed, da hestecamperen blev stoppet, og de to personer i den var ikke ansat hos hende.

Derfor slog skattevæsnet fast, at hestecamperen blev brugt til et privat formål, og hun skulle så betale registreringsafgift.

Læs også - Britta Nielsen var en flink og hjælpsom kvinde

Ejede fire biler

I sagen mod Skatteministeriet har Anna Britta Troelsgaard Nielsen oplyst, at hun ejede en BMW X5 og en Audi A3, som ifølge DR Nyheder henholdsvis dækkede hendes private kørselsbehov og var stillet til rådighed for en af de personer, som sad i hestecamperen.

Senere sendte hun dokumentation for, at hun ejede en Range Rover Sport privat og en Volkswagen Touran, der var registreret til både privat- og erhvervsbrug.

Beslaglæggelser

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er efterlyst internationalt og mistænkt for uberettiget at tilegne sig tilskudsmidler for i alt cirka 111 millioner kroner i Socialstyrelsen.

Bagmandspolitiet, der mener, at hun opholder sig i udlandet, har beslaglagt flere boliger, et ukendt antal biler, en ødegård i Sverige, penge fra Anna Britta Troelsgaard Nielsens konto og hendes pensionsopsparing.

Bagmandspolitiet har også bekræftet, at der er blevet anmodet om at få indefrosset penge på bankkonti i Sydafrika i forbindelse med sagen.