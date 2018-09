Topseedet fynbo trækker sig fra turnering

Fynske Mathias Boe er ikke på toppen og stiller derfor ikke op til Spain Masters med sin makker Carsten Mogensen. Også doubleparret Kim Astrup og Anders Skaarup trækker sig.

To af Danmarks bedste herredoublepar har meldt fra til Spain Masters i denne uge.

På badmintonhjemmesiden Tournamentsoftware fremgår det, at både de førsteseedede Mathias Boe og Carsten Mogensen samt andenseedede Kim Astrup og Anders Skaarup har trukket sig. Parrene ligger henholdsvis nummer fem og otte på verdensranglisten.

Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, oplyser over for TV 2 SPORT, at Kim Astrup er småskadet, mens Mathias Boe døjer med en form for virus.

På sin Instagram-profil har Mathias Boe lagt et billede op af sig selv, hvor han skriver, han har denguefeber. En virus, der overføres via myg, hvor der er influenzalignende symptomer.

Forventes klar til store turneringer

Spain Masters rangerer som en Super 300-turnering og betragtes som en af turneringerne lige under de største i verden. Deltagelsen af danske spillere er fortsat stor.

De seedede danskere i turneringen er Jan Ø. Jørgensen og Rasmus Gemke i herresingle, Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt i damesingle, Niclas Nøhr/Sara Thygesen i mixeddouble og Maiken Fruergaard/Sara Thygesen i damedouble.

Jens Meibom forventer, at begge herredoublepar bliver klar til at spille Japan Open den 10. september og China Open ugen efter. De rangerer som henholdsvis Super 750 og Super 1000. Det vil sige, at kun OL, VM og sæsonfinalerne rangerer højere end China Open, mens All England og Indonesia Open er på samme niveau.