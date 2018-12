Stråtag i fare: Pas på med fyrværkeriet

Der er lovgivet for brug af fyrværkeri i nærheden af bygninger med stråtag:

Raketter: 200 meters afstand

Andet fyrværkeri: 100 meters afstand

Afstandene ovenfor skal fordobles i vindretningen. Det vil sige, at sikkerhedsafstanden kan ligge på 400 meter for et stråtækt hus.

Via tjenesten kortviser fra Lifa er det muligt at se, hvor de fynske stråtage ligger. Vælg "GRATIS", derefter "Lag" til højre, så "Lifa" derefter "temakort" og til sidste "Sikkerhedszone for fyrværkeri".

Kilde: Foreningen Straatag / Lifa