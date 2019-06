DM i paracykling: Peter Gøhns mistede førligheden i ulykke, nu cykler han

Cyklen ligner ikke andre cykler. Den har tre hjul, man ligger ned i den, og så bruger man hænderne til at komme fremad. Sådan fungerer en håndcykel, som Peter Gøhns cykler på.

I 1982 var han ude for en speedwayulykke, der kostede ham næsten alt førlighed fra brystkassen og ned efter. Men det satte ikke en stopper for hans kokurrencegen. Derfor var han søndag med til DM i paracykling på Langeland. Hans første løb nogensinde inden for cykelsport.

- Jeg dur ikke til at sidde og lalle. Hvis ikke, der sker noget, så skal jeg nok få noget til at ske, siger Peter Gøhns.

Det kostede et lån

Det var et tilfælde, der fik Peter Gøhns igang med sporten. Han skulle have en ny kørestol, og da han skulle prøve nogle nye modeller, havde forhandleren tilfældigvis en håndcykel med, som Peter Gøhns også kunne prøve.

Læs også Om to år kan Tour de France tabes over Storebælt

- Så blev jeg dælme bidt af det. Det var rigtig skægt. Man får fart på, får vinden i håret, og man kan selv komme ud og køre hylehamrende stærkt, fortæller han. Det hurtigste, han har prøvet at køre, var 35 kilometer i timen.

Men sådan en cykel koster 70.000 kroner, og det var ikke penge, Peter Gøhls lå inde med.

- Det kom ikke bare over én dag. Jeg er gået og sparet sammen til det stille og roligt. De penge, jeg nu kunne sætte fra, og resten har jeg lånt, siger han.

Første gang på Langeland

Det er første gang, at Langeland er vært for danmarksmesterskabet. Jesper Overgaard er arrangør og sidder selv i kørestol. Han har i otte år arrangeret håndcykelløb i Tullebølle, og han sagde 'ja' med det samme, da han blev spurgt, om han ville stå for DM i paracykling.

- Det er kronen på værket. Både for dansk håndcykelklub og for mig personligt. Jeg er bare glad, og jeg tror på, vi kan løfte den her opgave. Solen skinner, og det gør den jo altid over Langeland, siger Jesper Overgaard med et smil.

Han og Peter Gøhl er venner, og det er dem, der skal cykle som de første i enkeltstarten.

- Jeg vil bare gøre mit bedste til løbet, og hvis jeg kan køre fra Jesper, så er det en bonus, siger Peter Gøhl og griner.

En del af et fællesskab

Det lykkedes dog ikke Peter Gøhns at overhale Jesper Overgaard. Alligevel var debutanten glad, da han forpustet cyklede ind over målstregen.

Læs også Ny hæder: Stinna er årets danske paraatlet

- Det gik skide godt! Jeg havde en gennemsnitsfart på 17 kilometer i timen, og det var noget hurtigere, end jeg havde regnet med, siger han.

I alt deltog 32 paraatleter til DM. Flere af dem med flere års erfaring end Peter Gøhns. Men det betyder ikke noget for ham. Han er blevet en del af flokken og er svært tilfreds med sin nye sportsgren.

- Når man kører forbi de andre ude på ruten, så skriger vi og griner, og de hepper på én, selvom man er konkurrenter. Det er fandme så godt, siger han.