Pizzeria får stor bøde for mangelfuld rengøring og spindelvæv ved pizzaovn

Pizza Rosa i Assens har fået en bøde på 10.000 kroner for en generelt mangelfuld rengøring i køkkenet. Det oplyser Fødevarekontrollen.

Under et kontrolbesøg konstaterede Fødevarestyrelsen, at der er gamle madrester flere steder i køkkenet, blandt andet på krydderibøtten på pizzabordet, hylden med rene bøtter og i gummilisten ved kølebordet. Derudover er der fundet spindelvæv under pizzaovnen.

- Der er generelt mangelfuldt rengjort flere steder, hvor der håndteres fødevarer, oplyser Fødevarekontrollen.

Pizzeria: Vi gør rent - igen

Pizza Rosa, der er blevet tildelt en sur smiley, er klar over, at det har haltet med rengøringen og forsikrer, at forholdene bliver bragt i orden.

- Vi gør rent, lyder det fra Pizza Rosa, der holder til i Damgade.

I september indskærpede Fødevarestyrelsen over for pizzeriaet, at der var madrester og spindelvæv i køkkenet. Også dengang lovede Pizza Rosa, at der ville være øget fokus på at få gjort rent.

Risiko for maling på pizzaerne

Rengøringen var dog ikke det eneste, Fødevarekontrollen bemærkede under sit 45 minutter lange kontrolbesøg.

- Der er afskalning på et bord, hvor der håndteres pizza, og på en liste ved bagkanten af pizzabordet er der en malet træliste, hvor malingen skaller af i en grad, så der er risiko for, at der kommer stykker af afskallet maling i produkterne, konstaterer Fødevarestyrelsen.

I dette tilfælde sørger pizzeriaet for, at der bliver bestilt ny laminat til hele bordet, så pizzakunderne ikke får maling som ekstra ingrediens på deres italienske eller mexicanske pizzaer.

Smiley-ordningen har eksisteret siden 2001 og giver med jævne mellemrum restauranter og caféer et mere eller mindre smilende ansigt eller en sur smiley. Sure smileyer medfører bøder eller politianmeldelser.