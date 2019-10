Forbud mod Stram Kurs-landsmøde: Politiet bevogter hotel i Middelfart

Det højrenationalistiske parti Stram Kurs har fået aflyst sit landsmøde, der skulle have været holdt i Middelfart.

Landsmødet skulle efter planen have startet klokken 09.30 på Milling Hotel Park i Middelfart, men Fyns Politi besluttede fredag aften, at mødet ikke kunne gennemføres på stedet af hensyn til partileder Rasmus Paludans sikkerhed.

Alligevel bevogter politiet lørdag hotellet med hundepatruljer.

Nabo: Bliv hjemme, så sker der ikke noget

Hverken hotelkæden Milling Hotels eller Fyns Politi har villet udtale sig om landsmødet til TV 2/Fyn lørdag.

Opdatering Vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi oplyser til TV 2/Fyn, at der har været patruljer til stede på Milling Hotel Park af hensyn til hotelpersonalet og for at sikre, at der ikke dukkede personer op fra Stram Kurs eller andre grupper, der havde varslet demonstrationer. Selv om der er dukket flere personer op ved hotellet i løbet af dagen, har der ikke været noget ballade.

En af de nærmeste naboer til Milling Hotel Park var godt tilfreds med, at Rasmus Paludan og Stram Kurs ikke lagde kursen forbi Middelfart.

- Jeg er ikke så interesseret i at høre så meget om det, han har at sige. I forhold til sikkerhed omkring det tror jeg ikke, der ville blive noget her, siger Finn Lund til TV 2/Fyn.

Har du været bekymret for et større opbud af ballademagere eller demonstranter?

- Det er klart, at der ville komme nogen fra nær og fjern. Holder man sig i sit eget hjem, tror jeg faktisk ikke, der sker noget,

Nabo Finn Lund synes, det er en god idé at udskyde landsmødet i Stram Kurs.

Sikre tryghed for borgere

Fyns Politi har siden fredag eftermiddag været synligt til stede ved Milling Hotel Park i Middelfart, hvor landsmødet skulle have været afholdt.

Det er sket med henblik på at opretholde ro, orden og sikre trygheden både for gæster og personale på hotellet samt for borgerne i Middelfart.

Rasmus Paludan bekræfter, at mødet er blevet forbudt, men ønsker herudover ikke at kommentere forbuddet.