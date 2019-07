Eftersøgning i Storebælt: Politiet efterlyser ejer af rød herrecykel

Natten til mandag var politiet i aktion ved Storebæltsbroen. Klokken 22.43 havde politiet fået en anmeldelse om, at nogen havde set en person, der var på vej ud på broen på cykel.

Da patruljen ankom stod cyklen parkeret op ad rækværket på lavbroen. Derfor blev der igangsat en større eftersøgning.

Politiet efterlyser nu ejeren af den røde cykel.

Vi vil rigtig gerne tale med ejeren af denne cykel. https://t.co/p9f74YbfnU #politidk pic.twitter.com/iGbiZyQAmv — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 29, 2019

Fra klokken 23.10 indtil cirka klokken 02.00 var et af Forsvarets patruljefartøjer og en redningshelikopter i området for at hjælpe med eftersøgningen. Politiet har i løbet af natten ledt langs kysten. Mandag formiddag har politiet med drone ledt i vandoverfladen efter en person.

Ifølge en beregning af strømmen i Storebælt, er det mest sandsynligt, at hvis en person var i vandet, ville vedkommende drive i land på Fyn nord for Nyborg, og politiet har derfor koncentreret sin eftersøgning der.

Vil gerne høre fra fører af personbil

Politiet har fået en melding om, at en personbil stoppede på broen omkring klokken 22.40 og kørte igen kort tid efter.

Udover ejeren af cyklen, vil politiet også gerne høre fra føreren af den bil samt andre, der har kørt på broen i tidsrummet mellem 22.30 og 22.45.

Da politiet fandt cyklen var der viklet et reb om styret, og der lå en pepsi-dåse og en juicekarton tæt ved.

Har man oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan man kontakte dem på telefon 114.