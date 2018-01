Politiet skal tjekke cyklister og bilister ved busholdeplads

Odense kommune har bedt politiet om at tjekke cyklister og bilister ved ny busholdeplads ved Odense banegård.

Der er blevet rettet op på sikkerheden ved de nye busholdepladser i Odense, men det kniber for bilister og cyklister at overholde færdselsreglerne.

Sidste mandag blev busholdepladserne i Odense flyttet fra den vante plads ved banegården. Starten blev meget kaotisk, og Fynbus frygtede for passagerernes sikkerhed.

- Dét, der er det sværeste sted, er foran den gamle banegård, hvor mange hundrede passagerer står ude på cykelstien, og cyklisterne har det lidt sådan, at det er dem, der skal til først. Så de kommer kørende med uændret hastighed og ringer med klokken, så det er rimeligt kaotisk at se på, sagde direktør for Fynbus, Carsten Hyldborg Jensen, til TV 2/Fyn sidste mandag.

- Og så er jeg lidt nervøs for, at folk træffer impuls beslutninger - specielt når noget er nyt, at der er nogen, der løber ud mellem busserne og ud på vejen uden at orientere sig. Så det er ikke en optimal løsning, som jeg ser det lige nu, sagde Carsten Hyldborg Jensen.

Flere ting er ændret

I løbet af sidste uge har Odense kommune ændret flere ting ved de nye busholdepladser. Der er lagt bump ud på vejen for at få bilisterne ned på den nye 40 kilometers hastighedsbegrænsning, og cyklisterne skal nu stå af og trække forbi holdepladserne på den nordlige side af vejen.

Og det giver nye udfordringer, fortæller kontorchef i Park og Vej i Odense kommune, Allan Bach Laursen.

- Vi kan være lidt udfordret på, om både cyklister og bilister overholder reglerne. Vi er nu i dialog med politiet om, hvad vi gør ved det, siger Allan Bach Laursen.

Fynbus vurderer også, at forholdene ved de nye midlertidige busholdepladser er blevet bedre.

- Det er blevet klart bedre. Der er gjort de ting, som kan gøres på det her sted. Men det er et problem, at bilister kører for stærkt, og at cyklister ikke trækker forbi busholdepladserne, siger direktør for Fynbus, Carsten Hyldborg Jensen.

Fyns Politi vil se på problemerne

Odense kommune har bedt Fyns Politi om at holde et ekstra godt øje med strækningen.

Færdselsafdelingen ved Fyns Politi siger til TV 2/Fyn, at de nu vil undersøge, hvor slemt det ser ud på strækningen med de nye busholdepladser ved banegården i Odense, inden de vil udtale sig om, hvad de vil gøre.

Busserne skal bruge de nye holdepladser frem til sommer.

