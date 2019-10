Politiet undersøger mystisk brand på Nordfyn

Klokken 05.26 søndag morgen blev Fyns Politi kaldt ud til bolig, der stod i flammer.

Branden var opstået i et af flere lejemål ved en større ejendom ved Skamby på Nordfyn.

- Lejemålet er svært beskadiget, og brandvæsenet er nødt til at gå igennem taget for at slukke branden, siger vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Der var ingen på adressen, da politi og brandvæsen ankom, og ingen er kommet til skade i forbindelse med branden. Så vidt vides heller ikke dyr. Men branden beskrives som mystisk, hvorfor en efterforskning er igangsat.

- Det virker mistænkeligt, så nu skal sagen undersøges nærmere, siger vagtchefen, der af hensyn til den videre efterforskning ikke ønsker at oplyse, hvad det mistænkelige består i.

- Hvis der er en gerningsmand, skal vedkommende ikke kunne læse det i medierne, siger vagtchefen.

