Nørdparadis: Populær tegneseriebutik åbner i Odense

Det er godt nyt til fynske fans af tegneserier, Magic-kort og deslige. 1. juni åbner butikken Faraos Cigarer nemlig i Klostergade 3 i Odense, og ifølge folkene bag bliver det et 600 kvadratmeter nørdparadis.

I samme ombæring åbner der også en ny Faraos Cigarer-butik i Aarhus. Udvidelsen sker som følge af, at Faraos Cigarer er fusioneret med hobbybutikken Dragon’s Lair.

- Sammen med vores nye kolleger fra Dragons Lair glæder vi os til også at kunne dele vores kærlighed til tegneserier med både nye og gamle kunder i Odense, siger Dragon’s Lairs administrerende direktør, Sivert Ibbo i en pressemeddelelse.

Stort spilareal

Butikken i Odense kommer til at have et dedikeret spilareal, hvor kunderne kan spille blandt andet brætspil, figurspil og Magic-kort.

Varesortimentet kommer i høj grad til at bestå af tegneserier og tegneseriemerchandise, men der også ting som udklædning og rollespilsudstyr i varesortimentet, der tæller over 100.000 forskellige varer.

- Det er fedt, at vi endelig får et stort og seriøst tegneseriesortiment på både dansk og engelsk, fordi det er efterspurgt af vores kunder, men vi glæder os også til at præsentere et stort dedikeret spilområde, så vores kunder får masser af plads til at spille deres favorit-spil både i butikkens almindelige åbningstid og i aftentimerne, siger Jonny Bøgely, der er butikschef i Odense og medejer af Faraos Cigarer, i en pressemeddelelse.

Faraos Cigarer er opkaldt efter Tintin-albummet af samme navn og har eksisteret i 27 år.

