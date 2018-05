Pytlick tror på tredje finalekamp inden returbrag

Odense led et nederlag til København i første DM-finale. Dermed skal fynboerne vinde for at få en tredje kamp.

Der er pres på hjemmeholdet, når Odense Håndbold tager imod København Håndbold tirsdag aften i den anden DM-finale.

Fynboerne tabte det første finaleopgør i København med 25-28. Dermed skal de hive en sejr i land for at tvinge duellen om mesterskabet ud i en tredje og afgørende kamp.

Det er træner for Odense Håndbold, Jan Pytlick, overbevist om, kan lykkes.

Vi tror på, at vi skal ud i en tredje finale, og så har vi jo en stærk hjemmebane og et fantastisk publikum, der nok skal hjælpe os på vej. Jan Pytlick, træner for Odense Håndbold

- Vi tror på, at vi skal ud i en tredje finale, og så har vi jo en stærk hjemmebane og et fantastisk publikum, der nok skal hjælpe os på vej. Vi glæder os til at skulle spille igen, siger han til klubbens hjemmeside.

København klar til sultne fynboer

I København er man klar over, at det er et sultent hjemmehold, der venter i Odense Idrætshal tirsdag.

- De er meget revanchelystne. De er ikke tilfredse med resultatet i den første kamp, og så har de været hjemme og kigge på, hvad de kan gøre. De har bestemt ikke givet op, det er jeg overbevist om, siger cheftræner for København Håndbold, Claus Mogensen.

Han vil dog ikke lave store ændringer i sit eget holds spil, men vil forsøge at justere nogle små ting i forsvaret, hvor han så de største udfordringer i den første finalekamp.

Claus Mogensen er glad for, at det lykkedes hans hold at sikre sig sejren i den første DM-finalekamp, men han tager ikke noget for givet af den grund.

- Det er dejligt, men det har marginal betydning, for det kræver en sejr mere. Begge semifinaler viste jo, at det ikke nødvendigvis er en stor fordel at vinde den første kamp.

- Vi er meget bevidste om, at det her er en helt ny kamp, som har sit helt eget liv, og det kræver en ekstraordinær præstation, hvis vi skal tage endnu en sejr, siger han.

Erfaring fra sidste år

I DM-finalen sidste år vandt København Håndbold den første kamp over Nykøbing Falster Håndboldklub, men holdet tabte returkampen og skulle ud i en tredje og afgørende kamp, som københavnerne også tabte.

Den erfaring tager Claus Mogensen med til tirsdagens opgør.

- Det er noget, som gør, at vi ved, at der ikke er noget, der er vundet ved at have vundet den første kamp. Det er finaler, og det er de to bedste hold i landet, der spiller mod hinanden. Så falder man nogle enkelte procent i niveau, så vinder man ikke kampen.

- Men jeg tror da, at vi vinder, siger han.

Den anden DM-finalen spilles tirsdag aften klokken 20.30.

