Rådhusuret beskudt med fyrværkeri

Rådhusuret på Flakhaven i Odense er et populært mål for raketter igen i år. Fire unge har natten til nytårsaftensdag fyret raketter af mod rådhusuret.

Omkring midnat i nat tog de fire unge mennesker forskud på nytåret et døgn for tidligt.

En 24-årig mand er blevet anholdt, da han sammen med tre andre unge skød raketter mod rådhusuret.

24 årig mand sigtet for forsøg på hærværk, da han, sammen med 3 andre unge, ved midnatstid natten mellem d. 30. og 31. december skød raketter af mod rådhusuret på Flakhaven i Odense. Umiddelbart ingen skade. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 31, 2018

Et vidne fra episoden kunne kun identificere den 24-årige med sikkerhed, hvorfor det kun er ham ud af de fire, der er blevet sigtet, forklarer vagtchefen fra Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

- Han bliver sigtet for forsøg på hærværk, siger Milan Holck Nielsen.

Rådhuset eller uret har ikke umiddelbart i år taget skade, og der var heller ingen personer i fare. Men det var en anden historie for to år siden.

For to år siden stod rådhuset også for skud. Her resulterede det i flere knuste ruder, og Fyns Politi styrkede deres tilstedeværelse året efter i 2017.