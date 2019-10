Fragtfirma vil røg på jobbet til livs: Rashid blev røgfri på to måneder

Det skal være slut med rygning i arbejdstiden. Sådan lyder meldingen fra fragtfirmaet Peder Olsen & Søn i Odense, hvor omkring halvdelen af de 100 ansatte er rygere. En udmelding, der er blevet positivt modtaget blandt de ansatte.

- Jeg har prøvet at holde op med at ryge rigtig mange gange. Men kurset her på jobbet har virket. Nu er jeg takket være motivation fra kollegerne røgfri, siger Rahhid Taha, der er chauffør hos Peder Olsen & Søn.

Firmaet vil fra 1. september næste år, som nogle af de første i branchen, indføre totalt forbud af både cigaretter og e-cigaretter i arbejdstiden. Derfor får alle ansatte tilbudt gratis rygestopkurser, og det er blevet positivt modtaget af medarbejderne.

- De synes alle, det er en god idé. Nogle mere end andre. Men der er ingen tvivl om, at den der holdånd, man får, når man er på et kursus og er sammen om det, giver noget, siger Henrik Olsen, der er direktør hos Peder Olsen & Søn.

34-årige Rashid Taha har røget i næsten halvdelen af sit liv, men nu er han været fuldstændig røgfri.

- Jeg tænkte, at jeg springer på med det samme. Nu har jeg prøvet at holde op med at ryge flere gange uden held. Så jeg tænkte, at det kan være, at det var det, der skulle til. Nu har jeg været røgfri i en måned. Og jeg kan intet mærke. Så det er jeg rigtig glad for, fortæller han.

Kollegaerne er en afgørende støtte

Idéen til kurset opstod, da en medarbejder gik til ledelsen og klagede over, at meget arbejdstid blev spildt, når kollegaerne stod og holdt rygepauser.

Det udviklede sig hurtigt til en vision om, at virksomheden skulle være totalt røgfri til september 2020. Et af tiltagene er blandt andet frivillige og gratis rygestopkurser for de ansatte, hvor en konsulent fra Odense Kommune kommer hver mandag og vejleder fragtmændene i, hvordan de bedst kommer ud af afhængigheden.

Ud af virksomhedens cirka 50 rygere er 12 meldt til det første hold. Under møderne får Rashid og 11 andre medarbejdere mulighed for at sparre med hinanden og tale om de udfordringer, der opstår undervejs.

Og ifølge Rashid Taha er det netop fællesskabet omkring rygestoppet, der gør en forskel.

- Vi går forbi hinanden flere gange dagligt, og så snakker vi om, "hvordan går det lige i dag?" og "har du røget?". Man begynder at snakke stille og roligt om tingene, og det motiverer også, så man lige kan klare dagen igennem, siger Rashid Taha.

Alligevel kan han godt stadig blive fristet, når vennerne eller kollegaerne ryger i nærheden af ham.

- Man får lige lysten, men jeg har slet ikke problemer med det nu. Alle mine venner ryger, men det påvirker mig ikke.

Medicin nødvendigt

Som en del af forløbet modtager deltagerne også medicin mod rygetrangen. Rashid Taha skal selv tage piller i 19 dage endnu, hvorefter han træder helt ud af ordningen.

Han er godt klar over, at det kan være en af årsagerne til, at rygestoppet har været så problemfrit indtil videre.

Derfor er han også forberedt på, at det kan komme til at kræve en ekstra indsats fra hans side, når han er færdig med kurserne.

- Man er nødt til at være mentalt med, for ellers kan man ikke klare det, selvom man får piller. Man skal have vilje for at kunne stoppe, og har man den, så lykkes man, siger Rashid Taha.

Indtil videre er to deltagere faldet fra på grund af personlige problemer, men de resterende ti har ligesom Rashid Taha været røgfri i den seneste måned, hvor kurserne har stået på.

Planen er, at det første hold skal afslutte forløbet den 21. oktober på et opfølgende møde. Herefter kan de få mulighed for at starte på et nyt kursushold senere, hvis der skulle være behov for det. Selv er Rashid Taha dog overbevist om, at vanen med daglige rygepauser enegyldigt er fortid.

- Det skal jeg ikke mere. Jeg er så motiveret og holdt op med at ryge og alt det der, og det kører rigtig godt indtil videre. Så jeg skal bare fortsætte, siger Rashid Taha.

- Jeg håber, at der er flere af mine, der hopper på kurset. For det giver dem noget, det gør det. Og jeg synes, at jeg har fået min livsglæde tilbage, efter at jeg er holdt op med at ryge. Nu kan jeg godt motionere, jeg kan løbe, og jeg kan gå uden at blive forpustet med det samme. Førhen skulle der ikke meget til, før at jeg blev forpustet. Men nu er det dejligt nemt, slutter Rashid Taha.