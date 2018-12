Regn, slud og tøsne på vej mod Fyn

Mandag bliver en tør, grå og skyet dag med temperaturer på op mod tre graders varme.

Det fortæller meteorolog Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret, der dog regner med, at der kommer nedbør mandag aften.

- Ud på aftenen fortsat overvejende tørt og mest skyet, men der begynder at nærme sig lidt regn ud på de sene aftentimer. Det vil nok mest falde som regn, men det kan godt lokalt gå over i noget slud og tøsne, siger Andreas Nyholm.

Pletvis glatte veje

Hvis det falder som sne, smelter det dog hurtigt igen. Det kan påvirke trafikken natten til tirsdag, men det værste skulle være overstået inden morgentrafikken.

- Der er en lille risiko for, at du kan møde lidt pletvis glatte veje, men heldigvis ser det ud til at være overstået frem mod tirsdag morgen, siger Andreas Nyholm.

Selv om der endnu er syv dage til juleaften, så tyder prognoserne på, at det de kommende dage bliver lunere, og det relativt lune vejr vil fortsætte frem til jul.

Læs også Førende vejrprognose forudser sne på Fyn juleaften