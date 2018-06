Rektor efter drukneulykke: Adis var en god ven med glimt i øjet

Tornbjerg Gymnasium bearbejder weekendens dødsulykke, der har ramt midt i eksamenstiden.

- Det billede, vi kunne bringe af Adis, sagde meget om ham. Glimt i øjet og et stort smil. Et lyst sind. En, der gerne ville være med. Sammen med de andre. En god ven. Derfor er det et stort tab for mange.

Det er en bevæget rektor for Tornbjerg Gymnasium, Carsten Claussen, der i dag mødes med TV 2/Fyn, efter at skolen havde været samlet for første gang siden weekendens drukneulykke i Davinde Sø uden for Odense. Dagen i dag er en del af rektorgerningen, men den er en af de svære.

- Det er en af de opgaver, man må tage på sig. Sorg og glæde følges ad. Vi skal kunne rumme begge dele, fortæller han:

- Jeg skal prøve at samle og give mod til at komme videre i denne her svære situation.

Ved drukneulykken blev den 19-årige Adis Kajdic skubbet i vandet i kådhed af venner, der ikke vidste, at han ikke kunne svømme. Flere sprang i vandet for at hjælpe ham, men det lykkedes ikke at få ham op i tide. Nu skal kammeraterne fra skolen bearbejdede ulykken. Rektoren opfordrer sine elever til at få talt om hændelsen

- Det er en vigtig måde at bearbejde sorgen på, siger han.

Flager på halv

Dagen startede med, at klassen samlede sig med rektor og nogle af lærerne, inden de gik ud for at hejse flaget på halv. Bagefter holdt skolen en fælles mindestund for alle eleverne. Rektoren vurderer, at de har været omkring 500 samlet, selvom nogle få var forhindret i at deltage på grund af prøver.

- Stemningen er fattet, men præget af at mange er kede af det. Nogle er rigtig sorgfulde, af gode grunde, forklarer Carsten Claussen.

Allerede lørdag fik skolen fat på en krisepsykolog, som blev tilbudt klassen, ligesom den lokale kirke og præst også står til rådighed for sorgramte elever.

Ramt midt i eksamenstiden

Den 19-årige mand stod foran sin studentereksamen, og dermed er mange af hans kammerater også ramt af sorgen midt i deres eksamenstid. Rektoren erkender, at det er en svær situation, men har alligevel fortalt eleverne, at de bør tage deres eksamener.

- Jeg har opfordret til, at de for deres egen skyld og for Adis' skyld giver den en ekstra skalle. Det vil være den bedst mulige måde at mindes ham på, men der er selvfølgelig en masse, der skal bearbejdes, og det skal de have hjælp til, og der skal vises forståelse fra lærere og censorer, siger han.

Ung mand sigtet

Den unge mand, der i kådhed skubbede Adis Kajdic i vandet er blevet sigtet for uagtsomt manddrab, oplyser Fyns Politi. Manden bliver sigtet, fordi man som sigtet har en række rettigheder. Han har for eksempel ret til ikke at udtale sig og har ret til en forsvarsadvokat. Fyns Politi har ikke ønsket at medvirke i et interview om sagen.

Gymnasiet mindes den afdøde elev på dets Facebookside.