Fynsk par tiltalt for bedrageri: Retten i Odense har indkaldt vidne helt fra Grønland

Der er ikke noget at komme efter.

Det var budskabet hos den ene af to tiltalte i en langstrakt retssag om bedrageri, som begyndte mandag ved Retten i Odense.

Fynske Janus Rosenkrands Christoffersen og hans partner Vikki Christiansen er tiltalt for bedrageri i 67 tilfælde.

Det er ifølge anklageskriftet sket via deres to internetbutikker Banananaz.dk og Queensshop.dk.

Ifølge anklageskriftet har parret, der blandt andet har drevet virksomhed fra adresser i Tommerup og Middelfart, solgt tøj via deres webbutikker, som aldrig er nået frem til kunderne.

Begge tiltalte nægter sig skyldige i bedrageri.

I retten hævdede Janus Rosenkrands Christoffersen, at pakkerne ikke er nået frem på grund af fejl i samarbejdet mellem internetbutikkerne og Postnord.

Vrede kunder på Trustpilot

Slår man de to webshops op på Trustpilot, står det klart, at de 67 kunder, der har politianmeldt de to tiltalte, kun er få af mange flere.

På Trustpilot er der hundredvis af utilfredse kunder.

I alt 90 vidner er indkaldt i sagen, og i retten fremgik det, at mindst ét vidne bor så langt væk som i Grønland. Der er også mindst ét vidne i Sverige, mens langt de fleste vidner bor i Danmark.

Anklager i sagen, Annette Korsgaard, ønsker ikke at udtale sig til TV.

Hun fortæller dog, at det grønlandske vidne ikke transporteres hele vejen til Danmark for at vidne, men bidrager til retssagen via videoafhøring.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf for bedrageri efter Grundlovens paragraf 279. Det betyder, at de tiltalte risikerer op til halvandet års fængsel.

Selvom de bliver dømt, er risikoen for den maksimale straf dog lille.

Det samlede beløb, som parret er tiltalt for at snyde deres kunder for, løber ifølge anklageskriftet ikke op i mere end i alt 37.340 kroner.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om erstatning.

Ikke første gang i retten

TV 2/Fyn fortalte allerede i 2016 om den ene af de to bedrageritiltalte. Dengang var flere kunder også utilfredse med Banananaz.dk.

Janus Rosenkrands Christoffersen ønskede heller ikke dengang at udtale sig. Efterfølgende sagde han dog til TV 2/Fyns reporter, at han mente, der kørte en hetz mod firmaet.

Han er dog ved en anden sammenhæng blevet dømt. Det skete ved Retten i Aarhus, hvor Janus Rosenkrands Christoffersen blev dømt uegnet til at drive virksomhed på grund af konkursrytteri. Han blev idømt en såkaldt konkurskarantæne.

Janus Rosenkrands Christoffersen og hans partner Vikki Christiansen var sidste år tiltalt i en tilsvarende sag. Her drejede det sig om internetforretningen Forældrefælden.

Her slap parret dog for straf, fordi det ikke kunne bevises, at de havde haft til hensigt at snyde kunderne.

Retssagen, der altså gik i gang mandag, strækker sig over i alt ti retsdage. Ifølge anklagemyndigheden bliver der afsagt dom til november. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Advokat i sagen, Niels Henrik Kromann, ønsker ikke at udtale sig, før der er afsagt dom.