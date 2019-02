Rigmand revser Odense: - Kom nu ind i kampen

Visionen om en bro mellem Als og Fyn er ikke kommet på en fælles fynsk prioriteringsliste over vigtig infrastruktur, og det ærgrer en af Danmarks rigeste mænd, Danfoss-bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen.

Han undrer sig over, hvorfor især Odense Kommune ikke melder sig på banen og bakker mere op om broen.

- Projektet har så stor indvirkning på Odense. Det er dem, der er den store vinder. Jeg kan ikke forstå, at Odense ikke tager førertrøjen på sammen med de andre fynske kommuner og får projektet gennemført, siger Jørgen Mads Clausen til TV 2/Fyn.

Han peger blandt andet på beskæftigelse som et essentielt område, hvor Odense kunne få glæde af broen mellem Als og Fyn.

Skal Odense komme ind i kampen?

- Ja. De skal komme stærkere frem. Jeg er sikker på, at de ikke rigtig er klar over, hvilke kæmpe fordele der er med robotcentret, sygehuset og universitetet. Jeg kan ikke forstå, de holder sig tilbage, siger Jørgen Mads Clausen.

Odenses borgmester: Der er noget interessant i Als-Fyn Broen

Det er den almindelige opfattelse blandt politikere og borgmestre i Region Syddanmark, at ønsket om en bro mellem Als og Fyn kun vil få landspolitisk bevågenhed, hvis der er fuld og fælles opbakning til projektet.

Tirsdag valgte de ti borgmestre på Fyn dog at sætte Als-Fyn Broen som en “bobler” og dermed afvente situationen lidt.

- Vi har haft en drøftelse af Als-Fyn Broen og fem andre projekter, som vi kalder "boblere". Det vil sige, at de bobler videre, fordi vi synes, at der er noget interessant i dem. Men der er stadigvæk en række spørgsmål, vi skal have fagligt belyst, så vi er klædt ordentligt på, inden vi kan gå videre til Christiansborg, sagde Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til TV 2/Fyn.

Dermed valgte borgmestrene på Fyn at træde i samme spor som deres politiske kollegaer i Region Syddanmark.

Det var en beslutning, som blev mødt med forundring og overraskelse af blandt andre borgmester Hans Stavnsager (S) fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Han og hans borgmesterkollega Erik Lauritzen (S) fra Sønderborg havde sat næsen op efter en højere prioritering.