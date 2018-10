Rocksanger blev syg i sindet efter pistol og trusler

Fire voksne mænd stemmer instrumenterne i et øvelokale, der er lige så dunkelt som forsangerens sind.

Næste nummer på øveaftenen er bandet MAWICs nye single "Sindssyg".

Den handler om at være syg i sindet. Det har jeg selv prøvet og det er jeg. Martin Wichmann, forsanger, MAWIC

- Den handler om at være syg i sindet. Det har jeg selv prøvet, og det er jeg. Det med at have det ad helvede til, at angsten styrer én, og at man har et sygt sind, man ikke kan styre og komme ud af. Sådan har jeg det stadigvæk. Der er ups and downs, og det er hårdt arbejde at komme ud af sengen, fortæller forsanger og sangskriver Martin Wichmann.

Hans problemer opstod, da han var ansat som lærer for unge med problemer.

- Der var noget pistol, noget kniv og noget trussel. Og det var mere, end jeg kunne være i. Jeg blev ved alt for længe, og så udviklede jeg den her belastningsreaktion med en masse symptomer. Ofte kan jeg ikke mærke mine arme og ben og ikke trække vejret. Jeg har sindssygt ondt i kroppen, siger Martin Wichmann.

Det er de ubehagelige symptomer i hovedet og kroppen, som han prøver at beskrive i sangen "Sindssyg". En sang, der i melodien, lyder som et let og ubekymret stykke rock.

MAWIC - Sindssyg

Martin Wichmann håber, at den nye single kan sætte fokus på psykiske problemer, og samtidig har han startet en indsamling til fordel for foreningen Det sociale netværk på Boomerang.

- Jeg vil gerne give mit bidrag til alle de mennesker, som hver dag kæmper med angst, depression, skizofreni, PTSD, indre uro, stress eller andre psykiske diagnoser. Det er så vigtigt, at de får den hjælp og støtte, som de fortjener, siger han i forbindelse med projektet.

Ishockeyrock

Bandet MAWIC har eksisteret i over fire år og består udover Martin Wichmann af Thomas Christensen på guitar, Henrik Bonde Hanfgarn på bas og Rune Kolsbjerg Hansen på trommer.

De udgav deres debutalbum i foråret 2018, og et af numrene er røget direkte ind i hjertet på Odenses ishockeyfans.

I stedet for at sidde og se "Vild med dans", så kom ud på spillestederne og hør noget fed musik i stedet for. Martin Wichmann, forsanger, MAWIC

Odense Bulldogs har nemlig valgt MAWICs nummer "I know you know you will" som indløbshymne. Det vil sige, at nummeret bliver spillet, når holdet løber ud på isen. Det kan høres her.

Et band som terapi

Martin Wichmann er nu sygemeldt fra jobbet som lærer på fjerde år, men arbejdet med musikken og de andre i bandet giver ham energi til at komme ud på spillestederne.

- Vi vil jo gerne ud og spille. Ud og høres. Vi synes, vi har noget musik, som skiller sig lidt ud fra mængden, og når jeg så samtidig kan bruge det som alternativ terapi og få skrevet mig ud af nogle kriser, så går det op i en højere enhed, siger Martin Wichmann.

Øveaftenen er lang, for alle numrene skal sidde lige i skabet. Fredag den 12. oktober skal bandet spille opvarmning på spillestedet Posten i Odense. Og der håber Martin Wichmann, at publikum vil komme ud og mærke, hvordan musikken gør en forskel, ligesom han selv mærker det.

- I stedet for at sidde og se "Vild med dans", så kom ud på spillestederne og hør noget fed musik i stedet for. Kom ud og græd lidt og grin og råb og skål og skrig alt det, I vil.

Her kan du se indslag fra TV 2/FYNs besøg i øvelokalet: