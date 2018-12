Rektor om udviste piger: Roda og Roweyda er stjerneeksempel på integration

I Nyborg vil rektoren for gymnasiet lade to udviste somaliske piger fortsætte på gymnasiet, selvom de ikke har fået forlænget deres opholdstilladelse.

Der er tale om to døtre i en familie med i alt otte børn, der efter tre år i Danmark nu skal rejse hjem til Somalia.

Sagen påvirker hele familien, også de to 16-årige piger.

- Det er så meget stress. De sidste par dage har været rigtig, rigtig hårde. At være teenager og hele tiden skulle tænke på integration og opholdstilladelse, siger Roda Abdisalan Hussein.

Familien Abdisalan Hussein har netop fået afslag på en forlængelse af deres midlertidige opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen begrunder afslaget med, at der nu er mindsket risiko for familien ved at vende tilbage til Somalia.

Det er nogle superdygtige, søde og ambitiøse piger, som er meget vellidte blandt både eleverne og lærerne. De er et stjerneeksempel på integration Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium

Det forstår pigerne intet af.

- Min far er dødsdømt i Somalia. Hvis vi tager tilbage, bliver han dræbt, forklarer Roda Abdisalan Hussein.

Må stoppe i skole

Familiens eneste mulighed for at blive i Danmark er at lade børnene søge om asyl. Det har de gjort, men en afgørelse kan være op til et år undervejs. Imens må faderen ikke arbejde, kommunen har lukket for pengeklassen og børnene er smidt ud af deres børnehaver og skoler.

Beslutningen om at udvise familien betyder altså derfor også, at Roda og Roweyda skal opgive den 10. klasse, som de er godt i gang med i Nyborg. Også selv om det endnu ikke er fastlagt, hvornår de skal af sted.

Men kommunen er som konsekvens af beslutningen blevet tvunget til at smide de to piger ud af skolen.

Kenneth Muus (V), borgmester i Nyborg Kommune, siger til TV 2, at kommunen ikke havde noget valg, men var nødt til at beordre de to søstre til at stoppe i skolen.

Jeg underkender ikke nogen myndigheder, jeg siger bare, at der er ikke nogen, der har grebet de har stakkels børn - og så gør jeg det Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium

- Vi er som kommune nødt til at overholde dansk lovgivning, uanset om vi er enige i den eller ej, siger Kenneth Muhs.

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, er målløs over, at kommunen har smidt de to somaliske piger ud af skolen.

- Det er nogle superdygtige, søde og ambitiøse piger, som er meget vellidte blandt både eleverne og lærerne. De er et stjerneeksempel på integration. De taler dansk og følger rigtig godt med i timerne. De vil noget med deres liv, og de vil have en uddannelse, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Blander sig ikke

I fredags afleverede pigerne deres skolebøger, men mandag besluttede rektoren, at de skulle komme i skole igen dagen efter. Rektoren mener ikke, at han blander sig i sagen.

- Jeg tager faktisk ikke stilling til Udlændingestyrelsen eller kommunens beslutning. Jeg siger bare, at der er nogle piger og en familie, der er endt i et tomrum, og da jeg har de her to piger på min skole, så vil jeg godt være med til at hjælpe og sikre, at de får den uddannelse, de skal have. Så jeg underkender ikke nogen myndigheder, jeg siger bare, at der er ikke nogen, der har grebet de har stakkels børn - og så gør jeg det, siger rektor Henrik Vestergaard Stokholm.

Borgmester Kenneth Muhs fortæller, at Nyborg Kommune ikke har planer om at stoppe pigernes skolegang igen.

- Nyborg Gymnasium er en selvejende institution under staten og kan gøre som de vil, siger Kenneth Muhs til TV 2.