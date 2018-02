Røveri mod købmand: Røvere er som sunket i jorden

Videomateriale fra røveri mod Spar i Nr. Broby skal analyseres. Fyns Politi efterlyser fortsat en sølvgrå bil og to gerningsmænd på mellem 16 og 19 år.

Godt et døgn efter to unge mænd begik røveri mod Spar på Stationsvej i Nr. Broby står Fyns Politi nærmest på bar bund i sagen.

Politiet har dog fået fat i noget videoovervågning, men det skal først analyseres, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen, Fyns Politi, tirsdag aften.

Fyns Politi modtog anmeldelsen om røveri klokken 19.14 mandag aften.

Her var to gerningsmænd gået ind i forretningen. Ved kassen blev personalet truet med en pistollignende genstand til at udlevere penge.

Efter røveriet forsvandt gerningsmændene i en sølvgrå personbil. De kørte fra stedet i sydlig retning ad Assensvej mod Jordløse. Det ene baglys på bilen var formentlig defekt.

Der foreligger ikke flere detaljer om bilen, men de to gerningsmænd beskrives således:

A: 16 - 17 år, cirka 175 centimeter høj, spinkel af bygning, hovedet tildække med sort ansigtshue, iført sort jakke.Truede med med en pistolllignende genstand.

B: mand, 18 - 19 år, cirka 180 centimeter høj, spinkel af bygning, hovedet tildækket med sort ansigtshue, iført sort jakke og bar hvid og blåt halstørklæde.

Oplysninger om røveriet eller flugtbilen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.