Fartkontrol på Fynske Motorvej: Så mange blev snuppet

Fyns Politi har torsdag haft hastighedskontrol ved vejarbejdet på Fynske Motorvej, hvor den tilladte hastighed er 80 kilometer i timen.

I den forbindelse har politiet i østgående retning haft 71 sager, hvor bilister har kørt for stærkt.

Politiets patruljer holdt også i vestgående retning - fra Fyn mod Jylland. Her blev 14 bilister snuppet med for høj fart, 12 bilister snakkede i mobiltelefon under kørslen, mens to bilister havde fejl eller mangler.

- Forvent fartkontrol under vejarbejdet - også om natten, lyder meldingen fra Fyns Politi på Twitter.

Dobbelt op på bøde

Politiet gør samtidig opmærksom på, at bøderne er højere, når hastighedsbegrænsningen overskrides ved vejarbejdet.

- Hastighedsoverskridelser ved vejarbejde koster dobbelt op i bøde. Er overskridelsen mere end 40 procent, topper vi med betinget frakendelse af kørekortet. Så udvis hensyn til vejarbejderne og deres sikkerhed. Det betaler sig, lyder det fra politiet.

Politiet understreger, at der også er hastighedskontrol om natten. Vejarbejdet på Fynske Motorvej vil fortsætte de næste mange år.