Se kortet: Så meget fravær har eleverne på fynske ungdomsuddannelser

Pjæk, forsinkelser og sygdom. Fravær fra skolen kan have mange årsager.

Elever på de danske ungdomsuddannelser var forrige skoleår væk fra skolen op mod 9,1 procent i gennemsnit. Det viser en opgørelse fra Undervisningsministeriet for fraværsprocenter i skoleåret 2017/2018 for landets gymnasiale uddannelser.

Tæller man også VUC-voksenuddannelserne med, var eleverne på landets gymnasiale uddanelser i gennemsnit fraværende 9,5 procent af undervisningstiden - eller i gennemsnit hvad der svarer til lige knap én dag hver anden uge.

Læs også Formand for fynske gymnasieelever: - Ministeren tror, vi er dovne

Fynsk skole har landets laveste fravær

Der er store forskelle på, hvor meget fravær eleverne på de forskellige uddannelser har rundt i landet.

Ingen fynske skoler er i top ti over skolerne med højest fravær. Man skal derfor et godt stykke ned af ranglisten med mere end 180 skoler for at finde de fynske ungdomsuddannelser.

Først nede på plads nummer 18 dukker Mulernes Legatskole op. Med gennemsnitligt 11,7 procents fravær har gymnasiet her de fynske elever, der har mest fravær.

Her ligger de fynske ungdomsuddannelser på listen Ud af 187 ungdomsuddannelser placerer de fynske skoler sig på følgende pladser. 18. - Mulernes Legatskole: 11,7 procent 28. - Odense Katedralskole: 10,7 procent 61. - Nordfyns Gymnasium: 9,6 procent 64. - Skolerne i Oure - Sport & Performance: 9,5 procent 67. - Svendborg Gymnasium: 9,2 procent 68. - Nyborg Gymnasium: 9,2 procent 108. - Middelfart Gymnasium og HF-Kursus: 8,3 procent 128. - Handelsgymnasiet Vestfyn: 7,8 procent 137. - Faaborg Gymnasium: 7,6 procent 144. - Svendborg Erhvervsskole: 7,4 procent 153. - Kold College: 7,3 procent 154. - Sct. Knuds Gymnasium: 7,3 procent 170. - TietgenSkolen: 6,6 procent 173. - Midtfyns Gymnasium: 6,5 procent 177. - Vestfyns Gymnasium: 6,3 procent 187. - Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle: 4,5 procent Kilde: Undervisningsministeriet.

I ranglisten er følgende uddannelser udeladt, da opgørelsen fra Undervisningsministeiet ikke angiver et præcist tal for fraværsprocenten her: Tornbjerg Gymnasium, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Technical Education Copenhagen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium og Hvidovre Gymnasium & HF. Se mere

Læs også Boykotter terminsprøver: Elever demonstrerer mod computer-overvågning

Til sammenligning er højdespringeren på landsplan Frederiksberg HF-kursus. Her havde eleverne et fraværsgennemsnit på 21,1 procent i forrige skoleår.

Fyn kan bryste sig af at have den ungdomsuddannelse, der har den allerlaveste fraværsprocent i hele landet. På Syddansk Erhvervsskole havde eleverne i gennemsnit kun 4,5 procent fravær.