Sådan rammer juletrafikken Storebælt

Julen er en travl tid på Storebæltsbroen. Medmindre vind og vejr driller forventes det, at godt 230.000 bilister vil passere Storebælt i dagene 22. til 27. december.

Sund & Bælt Holding har kigget lidt i prognoserne for juletrafikken på Storebælt. Der vil i år være to store udrejsedage, nemlig den 22. og 23. december. De to dage vil flest trafikanter køre fra Sjælland mod Fyn og Jylland.

Den 22. december forventes det største pres i tidsrummet fra klokken 13 til 18, mens presset lørdag den 23. december fordeler sig fra klokken 10 til 17.

Lørdag den 23. december, forventes cirka 42.000 køretøjer at passere, mens omkring 45.000 køretøjer forventes at køre over broen den 26. december. Her går størstedelen af trafikke så fra Jylland og Fyn mod Sjælland.

Til sammenligning er den gennemsnitlige trafik over Storebæltsforbindelsen på 35.271 køretøjer i døgnet.

- I Storebælts betalingsanlæg bemander vi efter prognoserne og er klar til at hjælpe bilisterne igennem. Vores kunder kan derfor roligt tage afsted på det tidspunkt, som passer dem bedst, siger Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget i Sund & Bælt Holding A/S.

Sund & Bælt Holding har udarbejdet 10 gode råd til rejsen.

Julen er et travl tid på Storebæltsbroen. Medmindre vind og vejr driller forventes det, at godt 230.000 bilister vil passere Storebælt i dagene 22. til 27. december. Foto: Storebælt