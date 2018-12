Juletæsk til din lever: Sådan skåner du den i december

Det er nu, vi bliver draget af fedt, salt og alkohol. Julefrokosterne topper og decembers flæsk, sovs og snaps fylder i maverne. Men selvom det er festligt og hyggeligt, kommer leveren på overarbejde.

Fedt, salt og alkohol er tre ingredienser i julemenuen, som udgår en usund trio for mange af os. Ifølge Sundhedsstyrelsen drikker syv procent af danskerne mere end højrisikogrænserne.

Det vil sige 21 genstande og ugen for mænd og 14 genstande for kvinder.

Der er en god grund til, at vi i stor stil løfter glasset og hælder alkohol indebords i juletiden. Alkohol bliver nemlig en smagsforstærker, når man kombinerer den med den fede julemad.

Alkohol kan opløses i både fedt- og vandfase og kan derfor binde velsmagen fra andefedtet og opløse det i mundvandet. Andelåret kommer dermed til at smage ekstra godt.

- Derfor får du en bedre fordelingen af fedtet i munden ved hjælp af alkoholen, fortæller Maja Sofie Thiele, som er læge og forskningslektor i Center for Leverforskning på OUH.

En sund lever er blød og slap og på størrelse med svineleveren her. Foto: Alex Syrik Foto: Alex Syrik

Stenalderhjernen går grassat

Samtidigt virker alkohol akut på centralnervesystemet, så man mangler selvkontrol, og den dæmper hjernens mæthedscenter og stimulation af sultcenteret. Dermed spiser vi mere.

Både fedt og salt er også begge kraftige smagsforstærkere. Allerede når du dufter andestegen i ovnen, virker fedtet på dine næsebor som mikroskopiske artikler, der stimulerer sensoriske nervefibre.

Når så lunsen med andekød lander i munden, får den fede mad hjernen til at lyse op som et juletræ og stenalderhjernen går grassat.

Salt giver på samme måde både et sus på tungen og i hjernen og udløses endorfiner.

De tre ingredienser alkohol, fedt og salt er en usund juletrio for kroppen, hvor leveren i sidste ende kan ende med at ligne foie gras. For når du marinerer din lever i brun sovs og alkohol, kan det overskydende fedt ophobe sig i leveren.

- Hvis du har mere end en julefrokost og fylder dig til diverse arrangementer med alkohol og fed mad, så er du i et energioverskud og du vil begynde at ophobe fedt i leveren, fortæller Maja Sofie Thiele.

Sådan skåner du din lever Hold pauser og giv leveren hyppige fridage

Tyg maden grundigere, så din mæthedsfornemmelse øges

Udskift hver anden juleøl med et glas vand

Dyrk motion

Prøv "hvid januar"

Leveren får juletæsk

Ifølge Sundhedsstyrelsen drikker 8,6 procent af mændende og 5,2 procent af kvinderne så meget, at det med høj sandsynlighed skader deres helbred.

En normal lever indeholder mindre end fem procent fedt, men den overskydende energi i både alkohol og fed mad får leveren til at lagre fedt.

- Den gentagne overbelastning igennem en måned er et problem. Leveren kan komme sig igen, hvis den får en pause. Men bliver du ved at fylde på, vil det i nogle tilfælde betyde, at nogle får fedtlever eller fedtleverbetændelse, siger Maja Sofie Thiele.

Det kan give arvævsskade og i sidste ende betyde, at man får skrumpelever.

Sådan hjælper du leveren

Men der er måder at være med til julefrokosten på, uden det går ud over leveren. Du kan give din lever pauser, så den kan gendanne sig selv som det eneste organ i kroppen, og nye celler vokser frem.

Du kan også vælge at tygge maden grundigere og i længere tid for derved at opnå større mæthedsfornemmelse.

Julesnapsen virker som en smagforstærker til den fede julemad

Råd nummer tre handler om at skifte hver anden juleøl ud med et glas vand. Dermed drikker du mindre og modvirker den dehydrering, alkohol kan udløse.

Fysisk aktivitet er fjerde råd, for motion holder tarmene igang og appetitregulerer, så du undgår at spise for meget og få forstoppelse.

Hvid januar uden alkohol er det femte råd, som kan være en start på gode vaner i det nye år.

Hvis du går til den i julemåneden til adskillige julefrokoster, kan fedtet ophobe sig i leveren. Det kan tage mellem en og tre måneder at komme af med, afhængigt af hvor meget fedt, du har nået at ophobe.

Bare seks dages pause kan fjerne 12 procent af det overskydende fedt. Fedtleverbetændelse kan det godt tage op til seks måneder at restituere sig ud af.

På leverafdelingen holder de julefrokost den 20. december.

- Jeg drikker sådan fornuftigt, og jeg er ikke afholdende. Men jeg ved også, hvornår jeg skal sige stop, smiler Maja Sofie Thiele.

Få tjekket din lever

Man kan ikke selv mærke, om leveren har taget skade. Men i forbindelse med "hvid januar" holder leverafdelingen på OUH åbent hus den 12. januar fra kl 9-13, hvor du gratis kan få scannet din lever.