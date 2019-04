Arkitektur-festival: Se byen gennem mobilen

Åben sindet for linjer, rundinger, lys, skygge, detaljer eller helhed.

Fotograf med speciale i arkitektur, Kirstine Mengel, inviterede i anledning af Odense Architecture Festival i denne uge på en knap tre timer lang, stille gåtur gennem Odense tirsdag eftermiddag.

Opfordringen fra hende var at se det hele på ny og gå på jagt i detaljen og det uventede. Alt sammen lagt ud på Instagram undervejs.

Cirka 15 deltagere startede ud i Odense Rådhus' gamle byrådssal og sluttede af ved Odense Havn. I langsomt tempo blev detaljer og byrum udforsket og set med andre øjne.

Med hovedet skiftevis oppe for at opdage nyt, og med næsen nedad for at poste det nyfundne motiv via mobiltelefonen.

Resultaterne kan se på Instagram ved at følge hashtagget #OAFxinstawalk.

TV 2/Fyns fotograf Morten Albek fulgte med, og legede med. Du kan se billederne her.