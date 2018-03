Se det afgørende skud: Middelfarts mænd i DM-finale

En overbevisende sejr mandag aften sender herrerne fra Middelfart Volleyball Klub i DM-finalerne.

Mandag aften besejrede herrerne fra Middelfart Volleyball Klub Hvidovre på hjemmebane i Lillebæltshallen.

Holdet behøvede kun tre sæt for i fjerde kamp at slå modstanderne fra Vestegnen ud af turneringen til stor jubel for tilskuerne, der fyldte samtlige sæder i Lillebæltshallen.

Da de sortblusede spillere sendte den afgørende bold i gulvet på modstanderens banehalvdel, røg armene simultant i vejret til tilskuerrækkerne.

Gentofte venter i finalen

Kampen på påskeferiens første aften blev således vundet overbevisende med 3-0 i sæt. Dermed vandt Middelfart VK semifinalen med samlet 3-1 i kampe. Kun den første semifinalekamp forærede mændende fra Middelfart point til Hvidovre.

Middelfart VK skal nu møde Gentofte i DM-finalerne.

Gentofte slukkede mandag aften drømmen om dobbelt fynsk i finalerne, da de slog Marienlyst i den anden semifinale.

