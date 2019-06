Båden lå med bunden i vejret: Sejlere reddet i land

Klokken tre søndag eftermiddag måtte Fyns Politi rykke ud, da en båd på Kerteminde Fjord var blevet set liggende med bunden i vejret, mens to personer lå i vandet ved siden af båden.

Det fortæller Milan Holck Nielsen, der er vagthavende ved Fyns Politi.

- Vi får en melding om, at en båd ligger med bunden i vejret i den nordlige ende af fjorden omkring Kertinge Nor, mens to personer med redningsveste på ligger i vandet ved siden af, forklarer han.

Havde redningsveste på

Ifølge vagthavende blev der hurtigt sejlet en båd ud til de to nødstedte personer, som er reddet i land.

- Der blev sejlet en båd ud til dem, men de havde heldigvis redningsveste på, så de kunne fint holde sig flydende ved siden af båden, siger Milan Holck Nielsen.

På nuværende tidspunkt kender Fyns Politi ikke omstændighederne omkring kæntringen.