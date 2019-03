SF i Nyborg i soloudbrud: Lynfrost-byggeri kommer uanset hvad

SF i Nyborg har valgt at tage bestik af den politiske virkelighed i byen.

Derfor har partiet netop indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Venstre om at anbefale byggeri på den såkaldte Lynfrosten-grund.

- Uanset hvad vil Venstre jo have flertal til at gennemføre byggeri på grunden alene. Ideen om et butikscenter på grunden er ikke groet i vores baghave, men nu håber vi, at vi kan være med til at præge et kommende byggeri i en mere bæredygtig retning. En oprydning af forureningen på grunden ligger formentlig 10-15 år ud i fremtiden, men skal finansieres af regionen eller staten, og det vil vi sideløbende kæmpe for, siger Suzette Frovin til TV 2/Fyn.

Det er er dog op til ejeren af grunden, Philipsen Gruppen, hvordan byggeriet skal udformes.

Ifølge Suzette Frovin har Philipsen Gruppens direktør, Ole Philipsen, oplyst, at man tænker byggeriet ind i den forskønnelsesproces, som kommunen har gang i både i bymidten og i området omkring Lynfrosten-grunden.

SF havde gerne set, at der først blev ryddet op på grunden og dernæst opført boliger, men de planer stod man sammen med Socialdemokratiet ret alene med.

I forliget med Dansk Folkeparti og Venstre forpligter SF sig til at arbejde for, at centret kommer til at rumme store butikker, der ikke konkurererer med butikkerne i bymidten.

Der er dog ikke ændret ved planerne om, at op til tre af lejemålene kan indrettes til mindre butikker på under 500 kvadratmeter.

- Det er dog en underforstået aftale med Philipsen Gruppen, at et nyt byggeri ikke skal rumme butikker, der flytter ud fra bymidten eller butikker, der er direkte i konkurrence med butikkerne i bymidten, siger Suzette Frovin.

Hun kalder dog diskusionen kompleks, fordi konkurrencen mod butikkerne i bymidten i høj grad også kommer fra internethandel.