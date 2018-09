Sjældent vejrfænomen spottet på Fyn

Fredag aften observerede Nikolaj Frost en skypumpe i Ollerup på Sydfyn. Billederne sende han til TV 2/Fyn.

Det er hverken hver eller hveranden dag, en skypumpe kan ses i Danmark, men fredag aften nåede Nikolaj Frost at tage et billede af en mindre en i Ollerup på Sydfyn.

Skypumper er fortsat et relativt sjældent vejrfænomen i Danmark, selvom der hen over sommeren har været observeret skypumper på blandt andet Djursland, i København og Esbjerg.

Ifølge DMI findes der ingen statistisk over, hvor hyppigt skypumper dannes i Danmark, men en søgning på TV 2 Vejret viser, at vejrstationen har noteret, at det er observeret tre gange i år.

Skypumpen 1962

En skypumpe formeres oftest i sommerhalvåret, hvor der kan være store temperaturforskelle på luftmassen i højden og det sommervarme havvand. I fem kilometers højde kan termometret vise minus 20 grader i højden, mens vandtemperaturen når 20 plusgrader. Det skaber en ustabil atmosfære med voldsomme skydannelser og kraftig vind omkring bygeskyerne. Det er disse vinde, der danner skypumpen.

I mange lande kendes tornadoer som skypumper. Begge vejrfænomener er nært beslægtet, men skypumper optræder hyppigst i mindre kraftige udgaver.

Den kraftigste skypumpe, der er observeret i Danmark, hærgede den 11. februar 1962, da den drev ind over land ved Holstebro. Her blev cirka 100 bygninger beskadiget, 500 træer knækkede eller blev revet op med rødderne i en plantage, og bygningsmaterialer blev blæst over en strækning på 13 kilometer.

Den blev af DMI kategoriseret som en F1'er på grænsen til en F2'er. De voldsomste tornadoer betegnes som F5'ere.

Skypumper dannes oftest over vand og primært i sommerhalvåret. Det sker dog også, at de opstår over land og om vinteren. Foto: Nikolaj Frost

