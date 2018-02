Skal skaffe million på én dag: Odense Bulldogs mangler penge

Den fynske ishockeyklub er i pengenød og skal mindst hente en million kroner onsdag.

Ishockeyklubben Odense Bulldogs måtte tirsdag aften se en direkte billet til DM-slutspillet glippe, da holdet sluttede som nummer syv i Metal Ligaens grundspil.

Også uden for banen har den fynske klub problemer. Odense Bulldogs skal finde mindst en million kroner, inden onsdag bliver til torsdag, for at sikre driften.

- Vi arbejder hårdt på det, og vi har en deadline i dag (onsdag, red.) i forhold til den kapitaludvidelse, vi er i gang med.

- Det er første skridt i forhold til at sikre, der også er ishockey sæsonen ud og i næste sæson.

- Vi skal minimum have en million, men har et mål om, at vi skal op omkring to millioner. For så kan vi holde niveauet fra i år rent sportsligt og lønningsmæssigt, siger formand Henrik Benjaminsen til DR.

Tidligere i denne sæson har Herlev Eagles, Gentofte og Hvidovre også haft problemer med økonomien.

Herlev Eagles er blevet frataget fire point i tabellen af samme årsag.