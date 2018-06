Genfødt efter 85 år: Skoleskib splittet og samlet på Fyn

Skoleskibet Georg Stage har de seneste ni måneder været igennem en omfattende renovering på Assens Skibsværft. Nu er skibet klar til at tage 50 år mere som sejlende uddannelsessted.

Det 84 år gamle skoleskib Georg Stage har fået den helt store foryngelseskur, og nu kan det klare sig de næste 50 år eller mere til. Hele renoveringen kommer til at koste over 50 millioner kroner.

- Vi kender først den endelige beløb, når vi er helt færdige. Men det bliver et sted mellem 50 og 100 millioner kroner, siger direktør Asser Amdisen fra Georg Stage.

Alt indvendigt i skibet har være taget ud, er blevet repareret eller udskiftet, og så sat tilbage på plads igen. Flere hundrede kvadratmeter af det det store stålskrog er blevet udskiftet.

- Skibet har været helt tømt, der har intet været tilbage og alt stål har været ude. Så selv om vi har sat tingene tilbage, som de stod oprindeligt, så er der gennemrenoveret, fortæller direktør Asser Amdisen fra Georg Stage.

Et hårdt program

I gennemsnit har 25 medarbejdere fra Assens Skibsværft dagligt arbejdet på skibet siden september sidste år.

Værftsdirektør Erling Pedersen fra Assens Skibsværft mødtes fredag morgen med folkene fra Georg Stage for at gennemgå de sidste detaljer. Værftsdirektøren er glad for, at de blev færdige med opgaven til tiden.

- Det er en stor dag. Det har været et hårdt program, også på grund af at der her været så mange uforudsete ting, fortæller værftsdirektør Erling Pedersen.

Skibet sejlede fredag fra Assens til Holmen i København. Her skal de sidste ting så gøres færdig.

Vender tilbage til Assens

Georg Stage er ikke helt færdig med Assens. Den 16. september kommer skibet på besøg, og så bliver der åbent skib. Der bliver også et særligt arrangement for de værtsarbejdere, der har været med til at renovere skibet, og det glæder værftsdirektør Erling Pedersen.

- Jeg vil gerne vise skibet frem til byen, så alle kan se, hvad det er, som vi kan her på Assens Skibsværft. Jeg syntes, at vi har noget at være stolte af. Det glæder jeg mig til, siger værftsdirektør Erling Pedersen.

Nu venter en måned med klargøring og forberedelse, og den 3. juli kommer der elever ombord igen.

Assens Skibsværft vandt ordren efter et EU-udbud.

Renoveringen af Georg Stage sker med støtte fra en lang række fonde. Det er blandt andet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient´s Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Hempel Fonden, Knud Højgaards Fond og Henning G. Kruses Fond.

Historien om Georg Stage Søfartsskolen blev grundlagt I 1882 og er dermed det ældste skoleskib I verden. I sin tid har Georg Stage været forbillede for andre skoleskibsinstitutioner i blandt andet i Tyskland, England og Norge. Samtidig er Georg Stage det eneste uafhængige skoleskib - uafhængig i den forstand, at den ikke er knyttet til en landbaseret skole eller akademi, som det er tilfældet med de andre civile skoleskibe, andre steder i verden.

Den 3. april 1882 blev Stiftelsen Georg Stages Minde en realitet, mens den første ”Georg Stage” var under bygning på det nu lukkede skibsværft B&W i København. Fra sommeren 1882 har skoleskibet været på togt hver sommer og givet unge mennesker den grundlæggende søfartsuddannelse.

En elev var dengang 14-15 år.

Det gamle skib sejlede indtil 1934, hvor det blev besluttet at bygge et nyt skoleskib. Den nye ”Georg Stage” blev større, bredere og rummeligere end sin forgænger. Det er det skib, der frem til i dag, har uddannet unge mennesker på et nyt togt hvert eneste år.

Skoleskibet drives af en selvejende stiftelse. Som privat søfartsskole får vi ca. 66 procent af udgifterne dækket af staten, det resterende beløb får vi ind via diverse legater og sponsorstøtte.

Om bord er vi 10 ansatte, der med hver vores funktion sørger for at togtet forløber planmæssigt og at vi overholder pensummet, der kræves for en grundlæggende søfartsuddannelse.