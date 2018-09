Skubbet ind i lastbil med 120 km/t: 45-årig fængslet i fire uger

Tirsdag aften blev en bilist skubbet ind i en lastbil af en anden bilist på Fynske Motorvej. Onsdag blev 45-årig mand fængslet i fire uger.

Det var et scenarie af de sjældne, som tirsdag først på aftenen udspillede sig på Fynske Motorvej.

Her blev en 25-årig mand fra Vejle påkørt bagfra af en anden bilist - med vilje!

Den 25-årige var i gang med at overhale en lastbil. Det skete på en strækning ved Langeskov i retning mod Odense. Her må der køres 130 km/t og den 25-årige foretog overhalingen med 110-120 km/t.

Bagfra kom den anden bilist og lagde sig i første omgang 30 meter bag den 25-årige og hans lille Fiat 500.

- Det næste der sker er, at den 25-årige bliver påkørt af den nu fængslede. Han bliver ved med at skubbe fiaten og får skubbet fiaten ind i siden på lastbilen, forklarer anklager Klaus Holten Kristensen, Fyns Politi.

Gerningsmanden kørte i en svensk indregistreret Volvo, han er 45 år og har statsborgerskab i både Sverige og Bosnien.

Det lykkes både lastbilen og den 25-årige at køre ind til siden, mens den 45-årige fortsatte i ydersporet, men nu med omkring 40 km/t.

To militærpersoner, der selv var blevet overhalet af den 45-årige med noget der ligner 200 km/t, fik stoppet gerningsmanden. Han sparkede den ene af de to, som derefter fik fat i nogle stribs og fik lagt manden ned til politiet nåede frem.

Onsdag eftermiddag var den 45-årige i Retten i Odense, hvor han blev fænglset i fire uger.

- Det er mest for at han ikke stikker af, mens vi undersøger sagen yderligere og finder ud af mere om ham, siger Klaus Holten Kristensen.

Han fortæller, at den 45-åriges forklaring i retten var temmelig usammenhængende:

- Hans forklaring er goddag mand økseskaft. Når man spørger i vest svarer han i øst, og han siger han ikke kan huske noget.

Han fortæller også at manden siger, han har et hus i Danmark og nævner et fiktivt bynavn, ligesom han påstår, at han er i Danmark for at besøge den tolk, som var stillet til rådighed.

- Det er en meget mærkelig historie, konstaterer Holten, og tilføjer at der er mistanke om at den 45-årige var påvirket eller er mentalt forstyrret.

Sigtet efter paragraf 252 stk 1

Manden er sigtet efter paragraf 252 stk 1, der handler om, at den "der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed" kan straffes med fængsel indtil otte år.

Udover at der er udtaget en blodprøve, som skal undersøges for alkohol og euforiserende stoffer, skal det vurderes om manden skal gennem en psykiatrisk undersøgelse.

Rystet 25-årig

Der skete inden personskade. Den 25-årige mand var selvfølgelig meget rystet efter, at være presset op i en lastbil med over 100 km/t.

Mødet med lastbilen har givet skader på både fiaten og lastbilen, ligesom Volvoen er skadet i fronten.