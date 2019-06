Slange fundet i Munkebo

Kornsnogen er en kvælerslange og er derfor ikke giftig.

Navnet skyldes, at den ofte lever tæt på kornsiloer, hvor der findes masser af mus og rotter.

Kornsnogen vokser, ligesom andre slanger, hele livet og skifter derfor også ham. Dette kan ses ved, at øjnene bliver matte, fordi slangens ham over øjnene også skiftes.

Slanger er et koldblodet dyr. Det vil sige, at de regulerer deres temperatur efter omgivelserne.

Når kornsnogen har spist, lægger den sig i solen for at få gang i kroppen og fordøje sin mad. Bliver den for varm, finder den noget vand at køle sig med.

Kilde: Odense Zoo