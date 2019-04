Iskold morgen: Slud og tøsne rammer Fyn

Efter endnu en nat med temperaturer nede omkring frysepunktet – og flere steder endda også under – får vi også en ganske kold torsdag formiddag.

- De holder på varmen, og det er altså nogle byger, som skal ned fra Kattegat og Storebælt, siger TV 2 Vejrets Anders Brandt.

Bygerne kan indeholde slud eller tøsne, og allerede tidligt på dagen har det ramt omkring Lillebælt, hvor et uheld i slud og tøsne skabte store forsinkelser.

- Bygerne går over i regn i takt med, at temperaturen stiger til omkring fire-fem graders varme, siger vejrværten.

Ud på eftermiddagen er der gode muligheder for, at solen igen bryder frem.

- Og den får vi heldigvis mulighed for at nyde de fleste af de kommende dage. Fredag kommer der måske en enkelt byge eller to, men lørdag, søndag og mandag får vi overvejende tørvejr, siger Anders Brandt.

Det får temperaturen til at stige til knap ti grader. Men den kolde østenvind fortsætter også, så vi kommer ikke umiddelbart højere op.

- Om natten holder temperaturen sig nede under eller omkring frysepunktet, siger Anders Brandt.