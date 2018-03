Slut med digitale buksevand: Mobning kommer på skoleskemaet

Fredag bliver ikke ligesom alle andre fredage for de syddanske folkeskolelever. Dagen står nemlig på snakke om, hvordan man undgår digital mobning.

Formen er ny, men indholdet er stadig det samme, som det altid har været. Og dermed er der bare nogle ting, der ikke ændrer sig.

Selvom digital mobning er et nyere begreb, så er mobning det ikke. Før foregik det hovedsageligt i skolegården eller på turen hjem fra skole, men i dag kan det foregå døgnet rundt på de digitale platforme, som de fleste børn og unge har adgang til.

Og netop denne udvikling skal elever i folkeskolerne rundt omkring i landet forberedes på.

173 skoler i Region Syddanmark skal fredag have fokus på digital mobning, når trivsel bliver sat på skoleskemaet. Den første fredag i marts er som altid Skolernes Trivselsdag, og i år skal eleverne arbejde med undervisningsmaterialet "Min skole - Min ven", som Red Barnet og mobilselskabet Call me - Tal ordentligt står bag.

- Vi er rigtig glade for, at så mange skoler tager imod vores tilbud og engagerer eleverne i at skabe trivsel og forebygge mobning året rundt. Skolerne gør et stort arbejde for at skabe gode rammer for trivsel og læring. Men når hver femte elev er blevet mobbet inden for det seneste år, kan jeg være bekymret for, om skolerne har de nødvendige ressourcer til at forebygge og gribe ind i tide, siger Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, i en pressemeddelelse.

FAKTA: "MIN SKOLE - MIN VEN": 702 skoler og 157.126 elever er tilmeldt undervisningstilbuddet Min skole - Min ven på Skolernes Trivselsdag den 2. marts 2018. Det svarer til, at 29 procent af alle grundskoler og 22 procent af alle elever deltager. I år er der rekordmange hele skoler tilmeldt.

Materialet består af en række cases med tilhørende arbejdsspørgsmål til diskussion i den enkelte klasse, en række fællesøvelser og et trivselstræ på plakat og wall sticker, hvor eleverne kan give deres bud på, hvilke handlinger der kan skabe god trivsel.

Alle cases er baseret på skoleelevers oplevelser i det virkelige liv.

Red Barnet og Call me lancerede Min skole - Min ven i 2016. Der lægges op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i forbindelse med den årlige trivselsdag den første fredag i marts, men materialet er frit og gratis tilgængeligt og kan bruges hele året. Du kan læse mere om materialet på www.redbarnet.dk/minskoleminven.

I løbet af dagen skal de flere end 41.000 syddanske elever gennemgå nogle eksempler på digital mobning, som de skal diskutere, svare på spørgsmål og lave øvelser om. Blandt andet skal eleverne komme med deres bud på, hvilke handlinger der i situationen kan skabe god trivsel.

Som afrunding på trivselsdagen skal eleverne skrive på et såkaldt trivselstræ, hvilke handlinger der ifølge dem kan skabe god trivsel i deres klasse og på hele skolen.

- Alt for mange mobbes

Faktisk viser en ny undersøgelse lavet af KANTAR Gallup for Børns Vilkår og TrygFonden, at hver syvende forælder med børn i alderen 10-15 år har oplevet, at deres barn "ofte" eller "en gang imellem" er blevet mobbet i skolen. Kun halvdelen af alle forældre svarer, at deres børn aldrig er blevet mobbet.

Undersøgelsen bekræfter det, vi allerede ved fra blandt andet BørneTelefonen: Alt for mange børn i Danmark udsættes for mobning. Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår

- Undersøgelsen bekræfter det, vi allerede ved fra blandt andet BørneTelefonen: Alt for mange børn i Danmark udsættes for mobning. For den enkelte kan mobning have store konsekvenser både nu og her, og på sigt påvirker det også hele klassen, hvis der ikke bliver taget hånd om problemerne, siger vicedirektør i Børns Vilkår, Helle Tilburg Johnsen, i en pressemeddelelse.

Lovpligtigt i klasserne

Siden 2009 har det været lovpligtigt for alle folkeskoler i Danmark at have en antimobbestrategi. Strategien skal indeholde en handleplan for, hvordan skolen vil forebygge mobning, og hvordan den vil håndtere mobning, hvis det skulle ske.

Sidste år blev det så et lovkrav, at antimobbestrategien også skulle lægge vægt på den digitale mobning.

Der er behov for at se på politisk, om skolerne har ressourcer nok til at sikre, at deres lovpligtige antimobbestrategi ikke ender som et skuffedokument. Trivsel og læring går jo hånd i hånd Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet

Men Red Barnets generalsekretær mener, at der skal kigges en ekstra gang på, om skolerne rent faktisk har ressourcerne til at bringe antimobbestrategien ud i livet i hverdagen.

- Der er behov for at se på politisk, om skolerne har ressourcer nok til at sikre, at deres lovpligtige antimobbestrategi ikke ender som et skuffedokument. Trivsel og læring går jo hånd i hånd, siger Jonas Keiding Lindholm.