Fængselsdom til stenkastere: Smed fire kilo tung sten ind ad hoveddøren

Retten i Odense gav onsdag en 43-årig mand og to fætre på henholdsvis 27 og 28 år seks måneders fængsel på baggrund af, at de tre natten til den 15. september sidste år gav en 41-årig mand kraniebrud. Det skriver fyens.dk.

Gerningsmændene smed klokken to om natten en over fire kilo tung sten ind ad hoveddøren hos den 41-årige mand, der stod lige bag ruden. Episoden fandt sted på Guldsmedevænget i Odense-bydelen Hjallese.

Det hele udsprang af et skænderi mellem den 41-årige mand og hans kæreste. Kæresten søgte over til den 43-årige mand, der på daværende tidspunkt var parrets nabo.

Herefter ringede den 43-årige mand til de to fætre, inden de tre konfronterede den 41-årige. Da han ikke ville lukke de tre mænd ind, eskalerede situationen, og her fik den 41-årige den over fire kilo tunge sten i hovedet.

Frikendt for hærværk

De tre mænd må nu en tur i fængsel i seks måneder for volden, men de blev i sagen frifundet for flere tilfælde af hærværk mod parrets hus.

Mændene blev også frikendt for at skulle have begået indbrud hos parret, mens de var på hospitalet efter episoden, som førte til, at den 41-årige blev indlagt med kraniebrud.

Alle tre mænd bad efter dommen om betænkningstid. De har nu 14 dage til at finde ud af, om de vil anke dommen.