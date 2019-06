Brand i kostald: Kalve blev reddet

Søndag klokken 09.58 fik Fyns Politi en anmeldelse om en brand i en staldbygning på Hedegyden i Ellerup ved Gudbjerg.

Branden var startet i en kalveboks, hvor der var strøet med halm.

Det forklarer Anders Furbo Therkelsen, der er vagthavende ved Fyns Politi.

- På en større gård på adressen går der ild i noget halm i en af kalveboksene. To ansatte på gården har fået stor ros af vores indsatsleder på stedet for at have holdt hovedet koldt, siger vagthavende.

Ansatte fik kontrol med branden

Det var nemlig to ansatte på gården, som hurtigt fik monteret en stor vandbeholder på en frontlæsser, som de kunne bruge til at hælde over ilden, der var startet i det løse halm.

- De har selv været med til at holde ilden nede og næsten slukke branden, siger Anders Furbo Therkelsen.

Ifølge den vagthavende er der tale om en stor gård. I laden var der omkring tyve kalve, som opholdt sig i kalvebokse, hvor strøelsen bestod af halm.

- Ilden er slukket. Der er stort set ingen skader sket på bygningen, og ingen dyr er kommet til skade, og det er formentlig, fordi de ansatte reagerede så hurtigt, siger Anders Furbo Therkelsen.