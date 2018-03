19-årig spritbilist kørte galt med vennerne i bilen

Onsdag aften kørte en 19-årig mand galt på Søndre Højrupvejen i Pederstrup. Bilen med i alt fire personer i rullede rundt på taget og standsede blot halvanden meter fra jernbaneoverskæring.

En 19-årig mand satte sig onsdag aften ind bag rattet, selvom hans promille var over det tilladte. Sammen med tre venner kørte han mod Ringe, da han mistede herredømmet over bilen på Søndre Højrupvejen i Pederstrup.

Bilen rullede om på taget og standsede bare halvanden meter fra en jernbaneoverskæring.

Ifølge Fyns Politis vagtchef Torben Jacobsen har de fire personer i bilen været heldige. Ingen er kommet alvorligt til skade til trods for, at det har set alvorligt ud.

Havde bilen kuret et stykke længere hen ad asfalten havde situationen været en helt anden.

- Toget kommer forholdsvist kort tid efter uheldet faktisk, fortæller Torben Jacobsen.

Forsøgte at standse toget

Et vidne fortæller til TV 2/Fyn, at bilen kurede 20 meter, inden den stoppede kort før jernbanesporet. I bilen sad foruden føreren to piger og en anden ung mand.

Vidnet forklarer desuden, at man forsøgte at standse et gennemkørende tog, der kørte forbi fem minutter efter ulykken. Et efterfølgende tog blev aflyst.

Føreren af bilen er sigtet for spirituskørsel.

Foto: Privatfoto