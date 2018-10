Stjal chokolade og chips: Sparkede anmelder i hovedet

En 21-årig mand fra Odense-området har onsdag fået en dom på et år og to måneders ubetinget fængsel for flere forbrydelser i forbindelse med et tyveri i 7-Eleven.

Det fortæller Anne-Sophie Serring, der er anklager ved Fyns Politi.

- Han vælger at nikke en skalle og slå flere gange med knyttet hånd, oplyser anklageren.

Tyveriet fandt sted i 7-Eleven i Vestergade i Odense den 8. august. Her spottede en 27-årig mand, at den dømte 21-årige havde stjålet chips og chokolade fra butikken. Den 27-årige vælger, at gøre ekspedienten opmærksom på tyveriet.

- Uden for 7-Eleven konfronterer tyven den mand, der har gjort ekspedienten opmærksom på tyveriet, siger Anne-Sophie Serring.

Det er her, at volden starter.

Flere spark og tramp i hovedet

Foruden en skalle og flere knytnæveslag uddeler tyven også spark til den 27-åriges hoved, der efter slagene er endt på fortorvet udenfor butikken. Dertil kommer flere tramp til hovedet.

- Der er tale om vold af særlig grov karakter, lyder det fra anklageren.

Den 27-årige må efterfølgende en tur på skadestuen, hvor man konstaterer hoved- og tandskader.

Forsøg på røveri

I forbindelse med voldsepisoden forsøger den 21-årige også at røve den 27-årige mand, der har gjort ekspedienten opmærksom på tyveriet.

- Undervejs får han (den 21-årige, red.) sagt, at han (27-årige, red.) skal give sin pung, oplyser anklager.

Den 21-årige får dog ingen pung og må i stedet nøjes med en dom for forsøg på røveri.

Alt i alt har tyven fået en dom for tyveri, vold af særlig grov karakter og forsøg på røveri. Dertil kommer, at han er tidligere dømt for vold og derfor modtager en hårdere straf.

Den 21-årige mand valgte ifølge anklager at modtage dommen på et år og to måneder.

Han har allerede afsonet en del af straffen, da han efter voldsepisoden blev varetægtsfængslet.

