Prisuddeling: Stjernedrys på TV 2/Fyn-praktikant

Det vrimler med unge talenter på TV 2/Fyn.

Jeg er meget overrasket. For der var flere af de øvrige nominerede, der stillede op med rigtig flotte projekter William Ejsing, vinder af årets "Jern Henrik"

For andet år i træk har en af stationens praktikanter vundet årets "Jern Henrik" for særligt talentfulde journaliststuderende på Syddansk Universitet.

William Ejsing vandt faktisk hele to priser for sine indslag om lange ventetider og manglende ressourcer til sexkrænkede, der først sent er kommet i kontakt med behandlingssystemet med deres traumer - de såkaldte senskadede.

Han vandt både selve hovedprisen, der gives for "en ekstraordinær indsats i forhold til idé, research, sprog, form og indhold" og en underpris, der belønner "information til brugerne på en balanceret, troværdig og underholdende måde".

Millioner til misbrugte

Efter William Ejsings indslag tog folketingsmedlem Julie Skovsby (S) sagen op, og mellem satspulje-partierne blev der efterfølgende afsat 61,2 millioner kroner til at nedbringe ventettiden hos centrene bl.a. i Odense.

Midlerne er afsat fra 2019-2022.

William Ejsing er naturligvis glad for den påskønnelse, som prisen giver hans arbejde.

- Jeg er meget overrasket. For der var flere af de øvrige nominerede, der stillede op med rigtig flotte projekter. Jeg er taknemmlig for, at jeg har fået plads og rammer og ikke mindst hjælp fra mine kollegaer til at lave historierne. Og så er jeg selvfølgelig glad for, at der er kommet noget godt ud af mit arbejde, nemlig hjælp til de mennesker, der har behov for hjælp, siger William Ejsing.

William Ejsing

Foruden æren får prisvinderen 2.000 kroner.

Redaktionschef Mads Boel på TV 2/Fyn er stolt af William Ejsing og prisen.

- Han har leveret en kæmpe indsats og et stort selvstændigt stykke arbejde. Det viser hvor langt dygtige praktikanter kan nå, hvis de bliver taget alvorligt, man giver dem plads og går op i deres uddannelse, siger Mads Boel.

Det er i øvrigt andet år i træk, at TV 2/Fyn løber med hovedprisen.

Sidste år var det Nicolaj Pedersen, der vandt prisen for en webdokumentar om Odense Letbane.

