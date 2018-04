Stoffer i drikkevand kan være farlige for fostre og forplantning

Drikkevandet bliver i dag ikke testet for stoffet 1,2,4-triazol, der er blevet påvist at have negativ indflydelse på fostre og forplatningsevnen. Det bør det fremover, mener Danske Vandværker.

Når vandet løber ud af hanen hjemme i boligen og ned i drikkeglasset, er det ikke til at se, hvis der sniger sig såkaldte aktivstoffer, der er skadelige for fostre og forplantningsevnen, ud med vandet.

Derfor tilføjes stoffet 1,2,4-triazol til det obligatoriske prøveprogram, vandværker skal udføre.

Fremover pålægges vandværkerne af Miljøstyrelsen at teste for endnu et stof, men det er stadig uvist, hvornår testen for stoffet bliver obligatorisk.

Test vandet

Indtil da opfordrer brancheorganisationen Danske Vandværker ud fra et forsigtighedsprincip til, at alle landets vandværker allerede nu begynder at teste grundvandet for 1,2,4-triazol.

Senest i marts viste et notat fra Geus - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, at Fyns drikkevandsboringer er forurenede som aldrig før. Dengang var det giftstoffet desphenyl-cloridazon, der udgjorde en fare mod grundvandet.

Knap hver sjette gang, der blev taget en prøve på Fyn, var mængden af giftstoffet over det tilladte.

Ved allerede nu at opfordre vandværkerne til at teste for 1,2,4-triazol, håber Danske Vandværker at kunne undgå en lignende situation.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke taget stilling til konkrete koncentrationsniveauer og har heller ikke udtalt sig om den sundhedsmæssige betydning, hvis stoffet findes i drikkevandet. Man ved dog fra forskning, at 1,2,4-triazol har vist at påvirke fostre og forplantningsevnen negativt.