Politiet fik, hvad de kom efter: Stoffer og ammunition fundet i haveforening

Fyns Politi har ved en aktion i haveforeningerne Biskorup og Martinsminde i Odense NØ blandt andet fundet amfetamin og ammunition.

Fyns Politi var torsdag formiddag massivt til stede ved to haveforeninger nord for Vollsmose. Området blev spærret af med flere patruljer. Det viser sig, at aktionen var planlagt.

- Vi har været ude og gennemføre en større aktion derude. Det har vi gjort på baggrund af nogle borgerhenvendelser, vi har fået derude fra om at der skulle opbevares ulovlige våben og narkotika, siger vicepolitiinspektør Henrik Thrane Jensen fra Fyns Politi.

Amfetamin, ammunition, heroin, hash og kontanter blev fundet. Syv personer blev anholdt, men to er blevet løsladt igen. Fyns Politi vil af hensyn til efterforskningen ikke fortælle, hvor meget de har fundet.

Der har tidligere været forlydninger om, at der i Martinsminde Haveforening har foregået salg af ulovlige stoffer.

Aktionen var en succes

Henrik Thrane Jensen kalder aktionen for en succes.

- Vi har fundet noget af det, vi kom efter, så jeg vil kalde det for en succes, siger han.

Aktionens størrelse, der fra vidner var på omkring 50 mænd og 30 biler, samt hunde og afspærring, var ifølge Henrik Thrane Jensen nødvendig.

- Vi er derude i dag for at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne, absolut ikke det modsatte. Vi har været derude med den styrke, vi synes har været nødvendig for at gennemføre aktionen, siger han.