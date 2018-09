Stoppet to gange på samme nat: Mand gemte hash i underbukser

En ung mand måtte med på politistationen to gange indenfor få timer for at få taget blodprøver.

En 21-årig mand blev lørdag aften klokken 21.40 stoppet på Carlsen-Skiødts Vej af en patrulje fra Fyns Politi. Betjentene havde en mistanke om, at manden, der kørte rundt i en personbil, var påvirket af euforiserende stoffer. Politiet fandt da også 55 gram hash, som den 21-årige havde gemt i sine underbukser. Det fik politiet til at undersøge bilen nærmere. - Her finder vi yderligere to gram hash og en del udstyr, som gør, at vi mistænker ham for at sælge euforiserende stoffer, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi. Læs også Politiet fandt 1.200 kilo hash i lastbil med frugt I alt 57 gram hash beslaglagde Fyns Politi. Manden bliver taget med på stationen, hvor der bliver taget en blodprøve. Herefter bliver han løsladt klokken 22.37. Stoppet igen Men den 21-årige mand var ikke færdig med at køre rundt i Odenses gader. For få timer senere stopper Fyns Politi endnu engang manden. Denne gang i Nørregade i centrum af Odense. - Klokken 00.20 stopper vi igen den samme mand. Han bliver anholdt og taget med på stationen til endnu en blodprøve, for at tjekke om han er påvirket af euforiserende stoffer, forklarer Hans Jørgen Larsen. I anden omgang fandt politiet ikke noget ulovligt på manden eller i bilen. Svarene fra blodprøverne er klar om to uger. Læs også Påvirket 29-årig kørte uden kørekort, havde stoffer på sig og våben i bilen