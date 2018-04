Storesøster lever: Far dræber lillebror og lillesøster

En 47-årig far har dræbt to af sine tre børn i sit hjem i Kirkeby på Sydfyn.

Issø Skolen i Kirkeby flager onsdag formiddag på halv, efter to af skolens elever tirsdag eftermiddag blev dræbt.

Tirsdag eftermiddag dræbte en 47-årig far to af sine tre børn i hjemmet på Nørregårdsvej i Kirkeby. Den seksårige piges og otteårige drengs storesøster er stadig i live.

Det oplyser politikommissær Jack Liedecke til TV 2/Fyn.

- Der findes en ældre pige i forholdet, som er i god behold, siger Jack Liedecke.

Læs også Familiefar og to børn fundet døde i hus på Fyn

Flaget er på halv ved Issø Skolen i Kirkeby. Her gik en seksårig pige og en otteårig dreng i skole. Tirsdag eftermiddag blev de begge dræbt af deres far. Foto: Ken Petersen

Politikommissæren vil ikke oplyse, hvor pigen opholder sig, men han fortæller, at storesøsteren ikke har adresse på Nørregårdsvej.

Mor kontakter politiet

Det var ifølge politikommissæren børnenes mor, der kontaktede politiet.

- Vi fik en anmeldelse fra moren, som ikke kunne komme i kontakt med sine børn. Derved tog politiet derned og fandt familien inde i boligen, fortæller Jack Liedecke.

I en pressemeddelelse har politiet tidligere skrevet, at børnene blev dræbt af deres far tidligere på eftermiddagen tirsdag. Hvordan børnene er blevet dræbt, ønsker Jack Liedecke ikke at oplyse.

- Vi vil ikke kommentere yderligere omkring de familiemæssige forhold. Årsagen til drabet er familiemæssige problemer.